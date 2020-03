Relleu generacional al grup de zíngares de l'Aixada, que es renova

Un cop acabada la primera representació de L'essència, el nou espectacle de les zíngares de l'Aixada –de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages–, les deu joves van baixar de l'escenari de la plaça Major i es van abraçar, em0cionades, a algunes de les dansaries que durant més de sis anys han format el grup de zíngares i que aquest any han marxat del grup per donar pas a les noies de 18 anys. Les grans (que superen de poc els 20 anys), nou en total, han creat enguany el Personal, un col·lectiu que ahir també estrenava espectacle representant les treballadores, les criades i les dones que treballaven al servei dels nobles.

Les deu noies que van representar ahir el grup de zíngares tenen entre 18 i 23 anys. Dues, Fiona Saladich i Clàudia Gironés, són més veteranes, van començar a ballar molt joves amb el grup de zíngares i s'han quedat al grup. Hi ha dues dansaires que formen part de les zíngares des de fa dos anys, quatre que van entrar l'any passat i dues noies noves, Júlia Juncadella i Aina Castilla, que ja ballaven amb l'Esbart Manresà però que fins ara no havien pogut entrar a les zíngares perquè no tenien 18 anys.

Sara Carreras explicava ahir a Regió7, després de la primera actuació, que estaven molt contentes de com havia anat l'estrena. L'essència vol recuperar el poder de seducció que havien arribat a tenir les zíngares, que senten que estan perdent la seva essència –d'aquí el nom– i que la societat ja no les té tant en compte com abans. «Estàvem molt nervioses perquè era el primer espectacle que muntàvem nosaltres soles, sense l'ajuda de les grans, però ens ha anat molt bé», comentava Car-reras.

Una altra zíngara s'afegia a la conversa per comentar les principals diferències respecte a les danses d'altres edicions i assegurava que «abans era més provocatiu, més seductor, perquè parlava dels inicis de les zíngares i estava més centrat a seduir l'home. Després es va tirar cap a la bruixeria i ara més cap al poder de la zíngara com a dona i més enllà del ball».



Dues danses noves

Amb la indumentària que lluïen les zíngares a l'època medieval –grans arracades, diademes de cascavells, mocadors de colors, llargues faldilles i amb panderetes–, les noies van oferir tres balls, combinats amb escenes de diàleg. Els dos primers eren totalment nous, ideats per les joves tant pel que fa als passos com a la música, i l'últim era el mateix que van ballar ja l'any passat amb les dansaires que han marxat del grup.

«Com que el ballàvem juntes, i l'hem assajat tants cops juntes, quan ens han vist ballar sense elles s'han emocionat molt», expressava Carreras, amb referència a les antigues zíngares, que eren entre el públic animant les joves dansaries que els han agafat el relleu.

Al final de l'espectacle, els seus crits d'alegria es van sumar als aplaudiments d'un públic entregat que va gaudir de les noves danses, entre el qual també hi havia «molta gent de l'Esbart Manresà, que sabíem que ens faria costat encara que cometéssim algun error», deia Carreras.

Les zíngares tornaran a actuar avui a les 13.20 h a la plaça Major i a les 16.40 h i a les 19.10 h al parc de la Seu.