Els estudiants castellers volen donar una lliçó

La colla castellera de la UPC de la capital del Bages i la UManresa vol demostrar que està en plena forma i pretén oferir la seva millor actuació de cara a la primavera. Set anys després que un grup d'estudiants la impulsés, consideren que han consolidat la formació de castells de sis. Els integrants de la colla Penjats del Campus continuen la missió de crear lligams entre els estudiants de les facultats de la ciutat i portar l'esperit universitari més enllà de les aules.

«De cara a la jornada castellera de Penjats del Campus, a la primavera, volem oferir castells de 5 de 6 i 2 de 6. Ja els hem fet anteriorment, però mai en una mateixa actuació. Hem plantejat fer-ne de 7, que seria una bestiesa tenint en compte la quantitat de participants que som, però encara no l'hem fet», explica Oriol Costa, estudiant de 29 anys d'Enginyeria Mecànica a la UPC i un dels fundadors de la colla. Però més enllà de les pretensions per oferir uns castells més espectaculars, la missió principal de la colla és la de crear un esperit de germanor entre els universitaris de la ciutat.

Els assajos, que tenen lloc cada dimarts i dijous i reuneixen més de 30 estudiants, són un moment per passar-ho bé i per preparar les activitats que serveixen per finançar la colla. La setmana passada, per exemple, el grup va organitzar una festa universitària a la discoteca Seven Seven, que va servir per enfortir la interrelació entre estudiants. Tot i que als assajos són unes 30 persones, la colla ara té uns 80 membres, que assisteixen sobretot a les actuacions importants de l'agenda castellera.



Ara hi ha més noies

La colla ha estat integrada majoritàriament per nois perquè, sobretot, són alumnes de les carreres d'enginyeria i tecnològiques de la UPC, on el percentatge d'estudiants nois és superior al de noies. Però aquest curs s'hi han afegit més noies que altres anys, sobretot de la UManresa, on imparteixen carreres de l'àmbit de la salut i hi ha un alt percentatge de noies.

Al grup també hi ha uns 15 universitaris de Manresa que estudien a campus de fora de la ciutat i que prefereixen fer castells amb la colla de la seva ciutat perquè és el lloc on viuen.

«A vegades també hi han vingut francesos, perquè a la UManresa n'hi ha molts, però no s'hi acaben d'involucrar. Venen uns quants dies, però ho deixen córrer», explica Àlex Martínez, el cap de colla. El principal tret del grup casteller és la renovació dels seus membres. «Molts hi entren els primers cursos i al darrer curs ja ho deixen perquè n'hi ha que se'n van d'Erasmus», explica, per la seva banda, el president, Miguel Oliver.

Penjats del Campus és una de les 13 colles universitàries de Catalunya i una de les més petites, perquè a les facultats de Manresa no hi ha el gran volum d'estudiants d'altres centres universitaris del país.

La colla universitària serveix de planter per a d'altres de tradicionals. «Jo no tenia cap vincle amb el món casteller i, fins i tot, pensava que estaven mig sonats els qui ho feien. Però un amic em va mig obligar a anar a una de les festes que organitzen per conèixer gent nova de l'àmbit universitari. M'ho vaig passar bé i m'hi vaig engrescar. Ara també formo part de la Colla Joves Xiquets de Valls», explica el cap de colla, que és de Sant Fruitós i estudia un cicle de Grau Superior al Lacetània.

Una altra de les particularitats d'una colla universitària és que l'enxaneta és una noia, en comptes d'una nena, que, pels seus trets físics, té més facilitats per enfilar-se al capdamunt del castell. En els Penjats del Campus és l'estudiant de la UPC Alia Sidki. «M'atreia el món casteller, però els meus pares no em deixaven entrar-hi. Amb la colla d'aquí ho vaig poder fer i ara he començat amb els Tirallongues de Manresa», explica mentre es prepara en un dels assajos.

Els membres que han integrat la colla des del principi i que encara hi són expliquen que la iniciativa ha servit per crear vincles entre els estudiants de la UPC i la UManresa i lamenten que les cúpules directives dels dos centres universitaris de la ciutat no hagin aprofitat millor aquesta confluència creada pels estudiants.