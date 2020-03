Les joglaresques reivindiquen llibertat

El 2005, membres del Casal Cultural Dansaires Manresans van formar Estudi Folk, liderat per Xavier Chaparro i Carme Riu. Aquesta Aixada han estrenat espectacle, Del joglar i les joglaresques, que ha deixat enrere una faceta més còmica per reivindicar llibertat (per la situació del país) i lluitar contra l'opressió.