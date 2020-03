Oriol Junqueras comença la seva feina a la FUB envoltat d'una gran expectació

Oriol Junqueras ha estat rebut amb una ovació aquest matí a l'entrada principal de l'edifici de la FUB de Manresa, procedent de la presó de Lledoners, per diversos mitjans, que l'han anat a esperar en la seva primera jornada de treball al Campus Manresa i en el seu primer dia de permís penitenciari després que la Junta de Tractament de Lledoners acordés el mes passat l'aplicació de l'article 100.2 per a ell i per a Romeva, que ja va sortir ahir de la presó. Tots dos podran sortir tres dies entre setmana del centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada per treballar durant sis hores.

Mitjançant l'aplicació d'aquest article ja han sortit abans de la presó altres presos independentistes, com Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Quim Forn, Carme Forcadell i Dolors Bassa. Alguns ho han fet per treballar i altres per fer voluntariat o per cuidar de familiars d'edat avançada.

Junqueras ho farà per treballar a la FUB donant classes d'Història del pensament en un curs inclòs dins la formació contínua del centre, del qual encara no se'n sap la durada ni quantes persones hi assistiran. Des de la UManresa sí que van assegurar que serà obert a tothom qui s'hi vulgui matricular. D'entrada, la previsió és que Junqueras prepari el temari a la FUB fins Setmana Santa i que, passades aquestes festes, comenci a fer classes.

El president d'ERC no és la primera vegada que ha estat a la FUB. Hi va ser el febrer del 2016 per assistir a la presa de possessió de Laura Vilagrà com a delegada del Govern a la Catalunya Central i l'octubre del mateix any per assistir a la inauguració del curs 2016-2017 dels estudis d'ADE de la Facultat de Ciències Socials del campus Manresa de la UVic-UCC. Hi va oferir una conferència titulada "Estructura econòmica de Catalunya: perspectiva històrica".

Junqueras complex una sentència de 13 anys de presó i d'inhabilitació per sedició i malversació.

Llicenciat en Història Moderna i Contemporània i doctor en Història del Pensament Econòmic, va ser ell mateix qui es va oferir a la UVIC-UCC per impartir docència a Manresa, tenint en compte la proximitat de la FUB amb la presó de Lledoners. El rector de la UVic-UCC, Josep-Eladi Baños, va acceptar la proposta «atesa la seva experiència acadèmica i la seva vàlua com a professor» i la va traslladar als responsables acadèmics de la universitat a Manresa «perquè hi donin cabuda dins la seva estructura de formació contínua».

Fonts de la UManresa explicaven que, «tenint en compte el seu nivell i prestigi, no podíem dir que no».