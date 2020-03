Oriol Junqueras sortirà demà de la presó i farà la seva primera visita a la UManresa

Oriol Junqueras sortirà demà dimarts per primer cop de la presó després de 853 dies. Ho farà una vegada que la junta de tractament de Lledoners acordés l'aplicació de l'article 100.2 per a ell i per a Raül Romeva, que ja va sortir ahir dilluns del centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada. Ambdós tenen permís per sortir tres dies a la setmana, sempre que sigui entre setmana, durant sis hores per poder treballar.

Com va informar Regió7 divendres passat, Junqueras ha demanat poder exercir de professor a la UVic-UCC, que ho ha acceptat. Demà al matí és previst que visiti la UManresa-FUB per fer el primer contacte. No serà la primera vegada que hi va, però. Ja ho va fer dues vegades el 2016 en qualitat de vicepresident del Govern i de conseller d'Economia i Hisenda. Primer, el mes de febrer, en la presa de possessió de Laura Vilagrà com a delegada del govern a la Catalunya Central, i seguidament el mes d'octubre, en la inauguració del curs dels estudis d'ADE.

La previsió, com ja vam explicar, és que prepari el temari fins Setmana Santa i que, passades aquestes festes, ja comenci a impartir les classes. Oferirà un curs d'Història del pensament, tal com va concretar ell mateix en una entrevista a El nacional.cat, lligat amb la seva formació, atès que és llicenciat en Història Moderna i Contemporània i doctor en Història del Pensament Econòmic.

El president d'ERC i exvicepresident del Govern català, impartirà un curs de curta durada -de 30 o 50 hores, s'ha de decidir- dels que s'ofereixen a la UManres-FUB dins el circuit establert de formació contínua. Serà obert a tothom qui s'hi vulgui apuntar (limitat a les possibilitats d'aforament de les instal·lacions de la FUB), i de pagament.