Les recreacions històriques del carrer del Balç atreuen 6.277 persones

Les recreacions històriques del carrer del Balç, que aquest any estaven centrades en els costums de les comunitats religioses dels segles XIII i XIV, han atret durant el cap de setmana un total de 6.277 visitants. Dissabte hi van passar 3.200 persones i ahir 3.077. Els organitzadors i els recreadors que hi han participat asseguraven ahir estar satisfets, tot i no haver assolit els gairebé 11.000 visitants de la darrera edició. Les visites al carrer del Balç estaven més controlades i deixaven passar 40 persones cada cinc minuts. Les recreacions al Balç per la fira van començar el 2017.