Les zíngares deixen enrere la seducció

Les zíngares han deixat enrere el seu cantó més obscur, més centrat en la seducció de l'home, per recuperar L'essència a través de l'encís, el joc, l'alegria i el ball. Tal com va explicar ahir Regió7, el grup ha viscut un relleu generacional i aquest any el formen deu joves dansaires d'entre 18 i 23 anys.