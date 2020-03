La Fundació del Convent de Santa Clara necessita ajuda urgent per temes d'habitatge

La Fundació del Convent de Santa Clara que dirigeix sor Lucía Caram fa una crida urgent per poder mantenir els projectes d'habitatge: la residència per a persones sense sostre i els 22 pisos on acull persones en situació d'extrema vulnerabilitat. Asseguren que «estem molt pitjor que en el que creiem era el punt més greu de la crisi, i malgrat això, no tenim més ajudes, i fins i tot algunes que eren fixes, han caigut els últims mesos».

La fundació posa en marxa una campanya per aconseguir mil persones que aportin 100 euros l'any i mil que n'aportin 10 al mes. Les que puguin fer aquest esforç, han de contactar amb Josep Ribera Ferrer a josep@fundaciodelconventdesantaclara.org, al 93 873 49 28 o visitant-lo a la Residència Rosa Oriol, a la Cra. de Vic 183.

Avisa que «la realitat de la gran quantitat de persones que al nostre entorn han perdut la feina, que fugen de la guerra i de la misèria, i de joves que es troben a la intempèrie, sense possibilitat de sobreviure, ens preocupa. Però a més ens angoixa que a dia d'avui, entre nosaltres, al Km0, a Manresa, tinguem famílies que tenen ordres de desnonament i altres tantes vivint en pisos en situacions d'alt risc i perill, sense aigua ni llum, amb condicions d'humitat que fan que l'espai no sigui bo per a la salut, amb finestres i portes trencades...» Per això fa «una crida urgent, greu, corresponsable, suplicant, perquè ens ajudeu a ajudar, a evitar que hi hagi situacions d'extrema pobresa i sobretot que hi hagi nens i ancians que es vegin en situació d'extrem perill per la seva vida, la salut i dignitat».