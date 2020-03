Junqueras agraeix «el suport» de la gent i «la rebuda» dels estudiants

Oriol Junqueras ha començat a treballar com a docent a la FUB aquest dimarts, on més endavant impartirà classes. De moment, el líder d'ERC empresonat a Lledoners hi anirà a preparar el temari tres dies a la setmana.



Després de sortir de la presó, Junqueras ha volgut mostrar el seu agraïment «a tothom pel vostre suport» i «als estudiants per la rebuda». Ho ha fet a través de les xarxes socials, on també ha publicat un vídeo en el qual es pot veure com professors i estudiants del centre universitari manresà l'aplaudeixen. Instants abans, Junqueras ja havia estat ovacionat a fora del recinte, on ha estat benvingut per un centenar de persones.





Gràcies a tots els estudiants per la rebuda! pic.twitter.com/U7mq7mHhEF — Oriol Junqueras ??? (@junqueras) March 3, 2020