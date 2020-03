Junqueras deixa la FUB, on ha fet el primer contacte amb el seu nou lloc de feina

Junqueras entrant al vehicle per marxar de la FUB G. C.

No hi havia tanta gent ni tants mitjans esperant-lo com a matí, però la sortida, a 2/4 de 5 de la tarda, d'Oriol Junqueras de l'edifici central de la FUB a Manresa també ha estat seguida per diversos mitjans i per un grup d'estudiants del centre, inclòs algun professor. No ha fet declaracions, només ha donat les gràcies i ha saludat les persones que hi havia esperant-lo i ha marxat amb l'Alfa Romeo amb què ha arribat al matí a la universitat manresana acompanyat per dues persones.

Fonts de la universitat manresana han assegurat que està molt animat amb les classes que hi farà pel fet que suposen el seu retorn al món universitari. Junqueras, que ha dinat a la FUB, en una sala privada, s'ha reunit amb algunes de les persones de l'equip directiu per parlar del seu futur al centre, com la vicerectora del Campus Manresa de la UVic-UCC, Sílvia Mas, que ha estat qui l'han anat a rebre al matí, i la responsable de formació contínua, Coco Vilaseca, atès que el curs de curta durada que oferirà s'inclourà en l'oferta de formació contínua.

Ha visitat el despatx que tindrà al segon pis de l'edifici, on hi ha l'equip d'ADE i ha marxat envoltat de càmeres. El proper permís penitenciari el tindrà dijous.