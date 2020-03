Oriol Junqueras començarà a treballar aquest matí a la FUB

Oriol Junqueras va visitar dues vegades la FUB, el 2016. Aleshores, ho va fer com a vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda. Aquest matí hi tornarà procedent del centre penitenciari de Lledoners, on compleix una condemna de 13 anys per sedició i d'on sortirà per primer cop. Serà la seva primera jornada de treball a la universitat manresana, on impartirà un curs passat Setmana Santa que a partir d'ara començarà a preparar.

Segons ha pogut saber aquest diari, a partir del moment que es va saber que Junqueras faria classes a la FUB, divendres de la setmana passada, ja han rebut nombroses peticions d'informació de persones interessades a assistir-hi. El president d'ERC hi impartirà un curs d'Història del pensament dins l'oferta de formació contínua que serà obert a tothom qui s'hi vulgui matricular, sempre que entri dins de les possibilitats de capacitat de la universitat.

Com Raül Romeva, que ahir ja va sortir de la presó (vegeu l'article del costat), Junqueras ho podrà fer tres dies entre setmana durant sis hores cadascun. Va ser ell mateix, que és llicenciat en Història Moderna i Contemporània i doctor en Història del Pensament Econòmic, qui es va oferir a la UVic-UCC per fer-hi classes. El rector de la universitat, Josep-Eladi Baños, va acceptar la proposta «atesa la seva experiència acadèmica i la seva vàlua com a professor» i la va traslladar als responsables acadèmics de la universitat a Manresa, que la van entomar. «Tenint en compte el seu nivell i prestigi, no podíem dir que no», van assegurar.