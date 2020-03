Raül Romeva va sortir ahir per primer cop de la presó de Lledoners en aplicació de l'article 100.2. Ho va fer quan passaven deu minuts de les 11 del matí acompa-nyat per la seva dona, l'eurodiputada d'ERC Diana Riba, i per excompanys de feina del departament d'Afers Exteriors.

Romeva treballarà per a una associació privada avaluant els avenços dels Acords de Pau de Dayton, que van posar fi a la guerra de Bòsnia, en el 25è aniversari de la signatura. També orientarà l'entitat en la tasca de recuperar la memòria de la relació amb els Balcans, especialment entre Catalunya i Bòsnia i Hercegovina, i Barcelona i Sarajevo, promovent reflexions, anàlisis, recerques i coneixements sobre els conflictes civils i el paper de la ciutadania i l'acció comunitària en situacions de conflicte o emergència.

Romeva, que està condemnat a 12 anys de presó per sedició, va explicar ahir a Twitter que, tot i seguir «sense llibertat», manté «el compromís intacte». L'exconseller va assegurar que «continuo i continuaré servint els ciutadans; és el que he fet sempre».