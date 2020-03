El regidor de Ciutat Verda afirma que els ciutadans poden «decidir conjuntament»

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, va fer una breu intervenció a l'acte en la què va explicar que el nou model de gestió de residus implicarà «limitar l'accés a la fracció resta, identificar els usuaris, i implementar a partir del 2023 un sistema de pagament per generació».

Va afegir que, a partir d'aquestes premisses cal decidir «moltes coses conjuntament».

Va especificar que és necessari confirmar que la proposta de model mix, amb contenidors tancats per la ciutadania i porta a porta per al conjunt de les activitats econòmiques, és vista com la millor opció per Manresa. També, quins negocis tindran accés als contenidors i quins tindran porta a porta; quins dies i horaris de recollida són els millor o els menys dolents; com serà la identificació (targeta, mòbil...); quins criteris bàsics han de guiar el pagament per generació (vegades que utilitzes el contenidor, membres de la família, etc.); qui tindrà permisos especials per obrir més sovint el contenidor de resta (famílies amb bolquers, etc).

Huguet va assegurar que l'Ajuntament té propostes, que s'aniran debatent amb tranquil·litat, amb la voluntat d'arribar a acords, en cadascuna de les sessions de debat.