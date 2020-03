Les acusacions demanen 13 anys i mig de presó

L'acusació particular i la fiscalia van ratificar ahir al final del judici les seves peticions de 13 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual. També demanen la prohibició d'acostar-se a menys de 1.000 metres de la víctima o llocs freqüentats per ella 10 anys després de la seva sortida de presó i també 10 anys més de llibertat vigilada. També reclamen que indemnitzi la jove amb 20.000 euros, tant pels danys i les seqüeles psicològiques que ha patit la jove des del moment dels fets que ahir es van jutjar. Per a les dues acusacions la menor sempre ha mostrat un «relat coherent» davant d'un acusat que «menteix» i que consideren que ha anat canviant la versió del que va fer la tarda d'aquell 12 de febrer del 2017.

La defensa, en canvi, va mantenir la innocència de l'acusat i va afirmar que la noia havia caigut en «contradiccions», perquè va reduir el lapse de temps en què havia tingut lloc la presumpta agressió i havia esborrat la conversa a Instagram en la qual hauria quedat amb l'acusat.