Cancel·len l'onzena Jornada de Geriatria del Bages per l'alerta per coronavirus

L'onzena edició de la Jornada de Geriatria del Bages, que havia de tenir lloc el proper 26 de març a Manresa, ha quedat suspesa per la petició del Departament de Salut de no dur a terme actes on hi participin professionals sanitaris i amb més de cent persones pel risc de propagació del coronavirus. La cancel·lació de la trobada l'ha anunciat a través de Twitter Sant Andreu Salut, una de les entitats organitzadores juntament amb la Fundació Althaia i l'Institut Català de la Salut.



Enguany, la Jornada de Geriatria del Bages havien de debatre sobre la vulnerabilitat social en geriatria, el nou model d'atenció centrada en la persona en l'entorn residencial a l'ABS d'Artés i l'alimentació, la salut i el plaer en la tercera edat.





AVÍS | SE SUSPÈN LA JORNADA DE GERIATRIA



L'11a Jornada de Geriatria del Bages se suspèn. Sanitat desaconsella la celebració d'actes on participin professionals sanitaris i amb més de 100 persones per la contenció del coronavirus. @althaiamanresa @icscatcentral @UManresa pic.twitter.com/5M0YtZ4IiI — Sant Andreu Salut (@StAndreuSalut) March 4, 2020