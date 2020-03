La demanda per assistir al curs que impartirà el polític ja s'ha notat

Més de 25 persones ja han comunicat a la FUB el seu interès per assistir al curs que hi impartirà Oriol Junqueras, segons van informar ahir fonts del centre demanades per aquest diari. Encara no sabien de quantes hores serà (inicialment es va parlar de 30 ò 50) ni tampoc no van poder concretar el que costarà, si bé, agafant com a referència el que valen els cursos de curta durada de formació contínua que té actualment en cartera la universitat manresana, podria valer a l'entorn dels 500 euros.

Sílvia Mas, vicerectora del Campus Manresa de la UVic-UCC, encarregada de fer l'acollida a Oriol Junqueras quan va arribar al centre (vegeu la pàgina 2), explicava ahir que, d'ençà que es va saber que el polític independentista donaria classes a la FUB, «ha tingut molt bona rebuda. La gent de seguida hi va mostrar el seu interès. Hi ha hagut trucades i visites aquí per tenir una mica més d'informació del curs que impartiríem».

L'interès generat, confessava Mas, no els ha agafat per sorpresa perquè «és un magnífic docent i semblava que aquesta temàtica general que impartirà podia interessar un públic general». Hi afegia que la intenció «és que les properes setmanes definim l'oferta formativa. La idea és que sigui un curs de curta durada de formació contínua. Tenim una mica d'esbós del temari, temes d'història, de filosofia, de pensament i el que hem de decidir ara és la quantitat d'hores».

A pesar que d'entrada es va dir que serà un curs obert a tothom qui s'hi vulgui apuntar, comentava que «si tindrem requisits o no d'accés encara s'ha de decidir del tot perquè és un tema complex i hem d'equilibrar bé l'oferta i la demanda».



«La sensació és molt bona»

Quant a la primera jornada de Junqueras a la FUB, va afirmar que havia «anat molt bé». «Ha estat una primera reunió per parlar de temes organitzatius, per parlar de la universitat i per veure com enfocaríem justament tots aquests temes». Remarcava que «la sensació és molt bona», que hi havia hagut «un bon ambient de treball» i que «estem molt contents».