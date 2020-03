Les intenses primeres 5 hores de Junqueras a la FUB

Oriol Junqueras va viure, ahir, una intensa primera jornada de treball a la FUB, on impartirà un curs de curta durada sobre història dins l'oferta de formació contínua del centre passada la Setmana Santa. Va estar cinc hores a la universitat manresana, on va dinar; de les 11 i 23 minuts del matí a 2/4 de 5 de la tarda.

La previsió és que a partir d'ara sigui a la FUB els dilluns, dimarts i dijous, els tres dies la setmana que disposarà de sis hores de permís penitenciari. Ahir va ser el primer dia que en va poder gaudir. La seva arribada i sortida van generar molta expectació mediàtica i també entre l'alumnat, professorat i personal de la UManresa.

El president d'ERC i exvicepresident del Govern, que compleix una sentència de 13 anys de presó i d'inhabilitació per sedició i malversació al centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada, va dinar a la FUB –un plat de lluç amb arròs que va pagar al bar de la universitat. Ho va fer en una sala privada a la segona planta juntament amb dues persones que el van acompanyar des del matí fins que va marxar; la seva advocada i una altra persona de confiança.

Tot i que va confessar a membres de la FUB que tenia moltes ganes de poder-se connectar a Google, cosa que no pot fer a la presó, no va tenir temps. Només va poder veure el despatx on treballarà, on disposarà d'un ordinador per poder accedir a Internet. Estarà a la segona planta, que és on hi ha la resta de despatxos de tot professorat. El seu, amb l'equip d'ADE.

La resta del matí fins a l'hora de dinar se'l va passar en una sala de reunions del centre universitari on es va trobar amb Sílvia Mas, vicerectora del Campus Manresa de la UVic-UCC, encarregada d'anar-lo a rebre a l'entrada quan va arribar al matí; Coco Vilaseca, directora del Centre Internacional de Formació Contínua, i Àngels Fusté, responsable de Comunicació i Màrqueting; i Betlem Muñoz, responsable de Gestió de Persones.



«Qui ha de venir?»



Al matí, a l'entrada principal de l'edifici de la FUB a l'avinguda Universitària, juntament amb la desena de mitjans catalans i estatals que hi havia congregats, alguns dels quals des de 2/4 de 10, s'hi van anar sumant alumnes i professors del centre. Estudiants d'infermeria amb la indumentària característica de color blanc, un anorac al damunt i un entrepà a les mans que havien sortit a fer una pausa per esmorzar; alumnes francesos de fisioteràpia... La pregunta era sempre la mateixa: «Qui ha de venir?»

Quan va arribar Junqueras procedent de Lledoners, d'on havia sortit a les 11 i 8 minuts en el seu primer permís penitenciari en virtut de l'aplicació de l'article 100.2 i on havia de tornar a les 5 de la tarda, hi havia cap a un centenar de persones, que van quedar repartides a banda i banda per deixar un passadís al mig fins a l'entrada, amb els mitjans situats en un extrem. Hi va haver aplaudiments i crits animant-lo i, sobretot, molts mòbils immortalitzant aquell moment.



Un segon aplaudiment



Sílvia Mas el va anar a rebre i després de saludar-se i que Junqueras desitges un «bon dia» a tothom, van entrar al vestíbul de l'edifici, on un altre grup d'alumnes, professors i personal de la casa el van obsequiar amb un nou aplaudiment. Allà, segons testimonis presencials, atès que els mitjans no hi van poder accedir, va declarar que estava molt content de tornar a la universitat i va dir als presents que ja s'aniran veient. El polític va arribar a la FUB amb un Alfa Romeo conduït per una altra persona que va quedar estacionat al pàrquing fins a l'hora de marxar.

A 2/4 de 5, quan va sortir per la porta, a l'exterior de la FUB ja no hi havia ni la meitat de gent que al matí, però la seva sortida també va atraure mitjans, alumnes i professors del centre. Alguns van aplaudir. Junqueras va anar directe al cotxe i va desitjar «bona tarda» però sense respondre cap de les preguntes que li van fer.

La setmana passada va transcendir que el polític, que abans de dedicar-se plenament a la política era professor universitari a l'Autònoma –és llicenciat en Història Moderna i Contemporània i doctor en Història del Pensament Econòmic– faria classes a Manresa. Ell mateix ho va sol·licitar a la UVicc-UCC tenint en compte la proximitat de la FUB amb la presó de Lledoners, on compleix condemna. El rector de la universitat, Josep-Eladi Baños, va acceptar la proposta i la va traslladar als responsables acadèmics de la universitat a Manresa «perquè hi donin cabuda dins la seva estructura de formació contínua». A la FUB van entomar l'oferiment. Fonts del centre van assegurar que «tenint en compte el seu nivell i prestigi» no hi havia res a rumiar.

Junqueras destinarà els dies que queden fins a Setmana Santa a preparar el contingut del curs, que impartirà passades les festes, i que formarà part de l'oferta de formació continuada del centre de cara al proper trimestre.