L'acusat de violar una menor a Manresa nega que la conegués, tot i ser amic del seu germà

L'.acusat de violar una menor de 14 anys ara fa tres anys a Manresa, M. A. Q. S. va negar els fets dels quals se l'acusa i va assegurar ahir, en el judici, que «no coneixia» la menor malgrat que «sabia de la seva existència» perquè era amic des de feia anys del germà de la noia. Tot i aquesta versió de l'acusat, una de les testimonis, l'excu-nyada de la menor, es va mostrar convençuda que víctima i acusat havien mantingut converses abans de la presumpta violació.

La primera a declarar ahir va ser la víctima i ho va fer a porta tancada protegida per una mampara que li evitava el contacte visual amb l'acusat. En les seves conclusions finals, la fiscal va donar total credibilitat a les declaracions de la menor i va acusar el processat d'haver-la violat el 12 de febrer del 2017, després d'haver quedat amb ell per fer una volta cap a les 5 de la tarda a través d'Instagram. Segons aquest relat, la noia i l'acusat van quedar a la zona de l'institut Lluís de Peguera per anar a passejar i al llarg del recorregut ell li va intentar fer petons i diversos tocaments, que ella va esquivar, fins que van arribar a un descampat passada la zona universitària on ell l'hauria violat.

L'acusat va negar que aquella tarda hagués quedat amb la menor i va assegurar que havia anat a la festa d'aniversari de la filla d'una amiga, acompanyat d'un conegut seu, en Moisès, del qual no havia parlat fins ahir. L'explicació de l'acusat és que no n'havia parlat perquè amb ell no només fumava tabac, fet que no volia que els seus pares sabessin. Tot i això, cinc testimonis van corroborar que ell havia estat a la festa, encara que no van poder precisar amb total exactitud a quina hora de la tarda hi havia arribat. Les acusacions consideren que atesa la imprecisió en les hores en què el van veure a la festa i que mai fins ara s'hagués parlat del «tal Moisès», l'acusat hauria tingut temps per agredir sexualment la noia i tot seguit anar a la festa.

Després de la menor, va declarar qui aleshores era nòvia del seu germà i la primera a qui la menor va explicar els fets, a través de Whatsapp. Va ser ella qui aleshores va alertar el germà de la víctima, que era a Londres, i aquest la seva mare.

En la seva declaració, la mare va dir que havia demanat hora al pediatre –li van donar per al dimecres següent i els fets havien tingut lloc el diumenge- davant la possibilitat que «pogués tenir alguna infecció per haver estat amb un noi», segons va relatar. La seva sorpresa va ser quan, davant del pediatre, la menor va explicar que la relació no havia estat consentida. La mare va atribuir el fet que no expliqués abans que havia estat violada a la «por», la «vergonya» i a problemes psicològics de la jove, com algunes fòbies i ansietat que des de llavors s'han agreujat. Pel que fa a les proves d'ADN (vegeu desglossat), només es van trobar restes de semen de l'acusat a les calces de la noia, i ell va assegurar que no sabia com hi havien anat a parar. L'acusat també va afirmar que «no entenia» per què l'havia denunciat a ell.

El metge forense va declarar que les lesions que presentava la menor a la zona genital eren compatibles amb una agressió sexual i que en el moment de l'exploració no tenia més lesions a la resta del cos. Aquest fet, entre d'altres, va ser aprofitat per la defensa per fonamentar la seva petició d'absolució tot preguntant-se com podia ser que la menor no s'hagués fet res estirada enmig d'un descampat.