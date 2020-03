L'advocada de la jove reclama presó immediata

? L'acusació particular va demanar l'ingrés immediat a la presó per a l'acusat. Segons va argumentar la lletrada que representa la víctima, amb la petició de 13 anys i mig de presó que fa la mateixa acusació i també la fiscalia, la situació de l'acusat ha canviat. L'advocada considera que ara, amb el cas ja vist per a sentència, hi ha risc de fuga i que la situació que va permetre la seva sortida en llibertat –l'acusat va passar mig any a presó– ha canviat.

La fiscalia va assegurar que no s'oposava a l'entrada de l'acusat a la presó en espera de sentència, mentre que la defensa del processat s'hi va oposar rotundament. El lletrat considera que la situació de l'acusat no ha canviat i va afirmar que des de la seva posada en llibertat ha comparegut quinzenalment als jutjats. També va minimitzar el risc de fugida del processat, que és equatorià, afirmant que té arrelament i feina al país.