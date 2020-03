Manresa en Comú demana un consell municipal per a la seguretat ciutadana

Manresa En Comú va demanar ahir en roda de premsa la creació d'un Consell Municipal de Seguretat ciutadana i Prevenció, com espai de participació sobre la política municipal de seguretat i amb capacitat de proposar línies

d'actuació.

La roda de premsa va tenir lloc després d'haver presentat una instància a l'Ajuntament, governat per Esquerra i Junts per Manresa, perquè valorin la proposta aprofitant que s'acaben de crear la resta de consells.

La coordinadora de la formació, Ana Querol, va considerar «sorprenent» que fins ara no s'hagi ni previst aquesta possibilitat de participació ciutadana «quan la seguretat és una de les qüestions que preocupen i força la societat manresana». Va afegir que els problemes no se solucionen defugint-los i el de la seguretat ciutadana el tenen ben present les entitats veïnals i comercials i queda constatat en xifres. Segons Querol, «la proposta, no ve donada per desconfiar de les tasques policials ni perquè creguem que les xifres i la sensació d'inseguretat no preocupin al govern municipal sinó perquè al segle XXI la ciutadania organitzada ha de poder participar més activament en allò que ens afecta quotidianament i perquè més enllà de les qüestions que poden ser més alarmants, tenim nous reptes a entomar», sobretot en prevenció.