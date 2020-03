Un manresà impulsa la volta al món amb vehicle elèctric

Un cotxe elèctric Tesla aparcat sobre la vorera davant mateix de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa va generar certa expectació entre tothom qui hi passava, ahir al matí. Se'n veuen pocs a Manresa.

Era el cotxe de Rafael de Mestre. Nascut a Manresa el 1963, als 7 anys la família es va traslladar a Barcelona i poc després a Alemanya, on s'ha criat. Se li nota en l'accent. És informàtic, però la seva passió és la preservació del medi ambient. El 2012 va ser dels primers a fer la volta al món amb un vehicle elèctric de sèrie. Llavors va passar per Manresa. El 2016 va tornar a fer la volta al món en el que és el ral·li 100 % elèctric i sense emissions, el 80edays. Hi van participar 11 equips. També va passar per Manresa. Aquest 2020 el 80edays arribarà a la capital del Bages el pròxim octubre en la penúltima etapa d'una nova volta al món en 80 dies i més de 33.000 quilòmetres que finalitzarà a Barcelona.

«Mai no he perdut la connexió amb Manresa», va assegurar ahir De Mestre, que va ser a la capital del Bages per plantar una olivera al pati de la Universitat Politècnica (EPSEM-UPC), un gest que es porta a terme a totes les ciutats per on passa el ral·li. «A Manresa hi tinc les meves arrels, i conservo petits records d'infantesa. Vivíem a la carretera de Vic. Recordo can Jorba i les vistes de Montserrat, que és molt especial. He viatjat per tot el món però les muntanyes de Montserrat són úniques. Si vius aquí penses que és normal, però no ho trobes enlloc més».

El ral·li començarà el juny a Europa i després farà el salt a Amèrica del Nord, posteriorment a Xina i tornar per Europa Central fins arribar a Barcelona. La participació no està tancada, però qui hi estigui interessat en participar-hi ho pot fer en funció de la seva disponibilitat. L'objectiu del ral·li és cridar l'atenció sobre la degradació del planeta i, en aquest cas concret, promoure el vehicle elèctric. De Mestre va comentar ahir que «és el missatge que repeteixo cada quatre anys al 80edays. Em diuen que no fa falta que ho vagi dient, però on són els cotxes elèctrics?». Creu que no se'n veuen prou. Curiosament un altre Tesla carregava bateries al dispensador elèctric del costat de la UPC.