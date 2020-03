La PAHC proposarà una manifestació multitudinària per exigir multes als grans tenidors

La PAHC Bages proposarà a les plataformes d'afectats per la hipoteca de tot Catalunya que es convoqui una manifestació multitudinària per exigir a l'administració que multi els grans tenidors i les entitats bancàries que no compleixen la llei en matèria d'habitatge. Així ho ha anunciat aquest dimecres al matí Abderrahman Latrach, pare d'una família de tres fills i un quart en camí que té prevista per a avui una nova ordre de desnonament.

Una trentena de persones de la PAHC s'ha concentrat aquest matí davant l'edifici on viu Latrach, al número 74 del carrer Barcelona de Manresa, per intentar aturar el desnonament, notificat per a partir de les 12 del migdia. Latrach i la seva família viuen des de fa set anys en un pis propietat de Burés 2001, empresa constructora per a la qual treballava Latrach, i fins fa un any i vuit mesos en pagaven un lloguer, assegura l'afectat. Després de més de quatre anys de contracte, explica que els va arribar un burofax demanant-los que entreguessin les claus i marxessin del pis.

Aquí va començar un periple i un intent frustrat de negociació amb Burés, sempre segons Latrach, que continua a dia d'avui. Aquesta és la sisena vegada que la família rep una ordre de desnonament, i de fet, el seu va ser el primer cas d'una ordre de desnonament oberta (és a dir, sense una data concreta) dictat pel jutjat de Manresa. L'últim cop, el passat 5 de febrer, la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra es van presentar a l'habitatge de l'Abderrahman, custodiat per membres de la PAHC, però el desnonament va acabar aturat i ajornat per al cap d'un mes.

Incompliment de Burés



Segons Latrach, Burés està obligat a oferir un lloguer social a la seva família. Assegura que l'administració tampoc els ha ofert cap solució tot i estar-hi obligada per llei, ja que fa un mes se'ls va oferir un pis però «era massa petit per a una família de sis membres i no complia les condicions d'habitabilitat establertes per llei», afegeix i cita com a exemple la instal·lació elèctrica «defectuosa», així que hi van renunciar. Latrach ha enviat una carta a l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i a la directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per demanar-los una solució, però de moment no ha rebut cap resposta.

El mateix Abderrahman ha explicat aquest dimecres al matí, en roda de premsa, que l'empresa propietària del pis on viuen comet altres incompliments de la llei de l'habitatge. Ha citat un bloc de pisos buit que té a la carretera de Viladordis «i pel qual no paga», una oficina al mateix edifici del carrer Barcelona que ha llogat com a habitatge però que no disposa de la cèdula d'habitabilitat, i una casa unifamiliar al carrer Magnet que la constructora estaria llogant com a pisos independents i que tampoc té cèdula d'habitabilitat, ha detallat Latrach.