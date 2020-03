El Tribunal de la UE rebutja que Junqueras ocupi ara el seu escó

El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha desestimat la petició d'Oriol Junqueras d'establir mesures cautelars que li permetessin ocupar el seu escó al Parlament Europeu.

Junqueras havia sol·licitat aquesta mesura cautelar en recór-rer davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) la vacant del seu escó després de la decisió de la JEC i el Tribunal Suprem. Tots dos dictàmens van portar el Parlament Europeu a anunciar l'expiració del mandat del líder d'ERC amb efecte del 3 de gener del 2020, la data en què la JEC va fer pública la seva decisió argumentant que Junqueras ja estava condemnat en ferm, fet que posteriorment va confirmar el TS.

En la seva sol·licitud de mesures provisionals, Junqueras demanava que s'adoptessin «totes les mesures necessàries per protegir i fer efectius els seus privilegis i immunitats, així com el seu dret fonamental a exercir plenament la seva condició de membre del Parlament Europeu» fins que hi hagués una sentència en ferm sobre la seva situació d'eurodiputat. El TGUE assenyala, però, que un jutge europeu «no pot substituir el Parlament Europeu» i prendre en el seu lloc «decisions» per complir la sentència que dona lloc a l'anul·lació del reconeixement de Junqueras com a eurodiputat.

El líder d'ERC també demanava que s'ordenés a Espanya el seu alliberament per exercir com a eurodiputat fins que es resolgués el recurs d'anul·lació, una sol·licitud el TGUE rebutja argumentant que «no pot dirigir ordres a entitats que no siguin part en el litigi», com és el cas d'Espanya.

La cort europea assenyala, a més, que la decisió del Parlament Europeu de fer constar la vacant del seu escó el 13 de gener, la suspensió del qual havia demanat també Junqueras, es deriva de l'aplicació de la legislació nacional i no està en mans de l'eurocambra. «El Parlament Europeu es va limitar, essencialment, a fer constar la vacant de l'escó del se-nyor Junqueras amb efectes des del 3 de gener del 2020, sense poder controlar la regularitat del procediment nacional que va conduir a l'anul·lació del seu mandat i, per tant, a la vacant del seu escó», afirmava ahir el TGUE.