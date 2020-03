350 persones al portes obertes d'UManresa per a alumnes francesos

Unes 350 persones procedents de França van visitar les instal·lacions del campus Manresa de la UVic-UCC. Van ser 130 joves acompanyats de les seves famílies interessats en l'oferta d'estudis de la facultat de Ciències de la Salut, principalment Fisioteràpia, però també en Podologia, Infermeria i el doble grau en Podologia i Fisioteràpia.

Organitzats en grups guiats per alumnes i professors, van visitar les instal·lacions universitàries, amb la novetat que van poder conèixer el nou Centre d'Innovació en Simulació, el CISARC, ubicat a la segona planta de la Clínica Universitària. També,les instal·lacions de la FUB3 a l'antic Escorxador, que des de fa un any concentren la formació dels futurs fisioterapeutes.

Aquest ha estat el sisè any que UManresa-FUB ha organitzat una jornada de portes obertes específiques adreçada al col·lectiu francès per donar resposta al creixent interès de joves d'aquest país per estudiar a Catalunya. En aquests moments, el nombre de francesos que estudia aquest grau a UManresa ja és de 540 persones.

A més de conèixer les instal·lacions, els visitants van rebre una explicació sobre les especificitats de la preinscripció universitària a Catalunya, sobre com dur a terme el procediment de preinscripció i matrícula universitària i van visitar tots els edificis i serveis universitaris.