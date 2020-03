La majoria dels 4,5 milions de l'avinguda dels Països Catalans s'invertirà enguany

El pressupost d'inversions de la Generalitat per al 2020 periodifica la despesa de 4,5 milions d'euros perquè l'avinguda dels Països Catalans uneixi la plaça de Prat de la Riba amb el carrer Viladordis. Segons l'annex d'inversions reals, del total de l'import 2.633.528 euros estan consignats enguany, 1.444.471 euros el 2021 i 407.800 euros el 2022.

Del total de diners, la Generalitat n'assumirà 2,7 milions i l'Ajuntament i Aigües de Manresa, els prop de 1,8 milions restants. El cost total del projecte és de 4,5 milions.

La previsió de despesa que apareix als pressupostos no periodifica només l'aportació de la Generalitat sinó el conjunt de la inversió. És a dir, els 2,6 previstos per al 2020 és el que s'hi preveu gastar enguany, i la xifra és similar a la que hi aportarà la Generalitat, però perquè coincideix, de la mateixa forma que podria no fer-ho.

Cal recordar que l'únic tram de l'avinguda dels Països Catalans que està executat és el del polígon dels Trullols i acaba a l'alçada del Decathlon.

L'actuació que ha de començar enguany té dues particularitats. La primera és que l'obra no tindrà la mateixa amplada i nombre de carrils que el tram ja existent sinó la meitat.

Concretament, ara hi haurà dos carrils de circulació, un en cada sentit, i quan l'avinguda estigui del tot completada, hi haurà dos carrils per a cada sentit, separats per la mitjana central.

La segona fase es construirà quan es desenvolupin els àmbits de creixement d'aquests sectors. El planejament urbanístic preveu que, a llarg termini, l'avinguda tingui unes característiques similars a les de l'avinguda Universitària: amb dues calçades separades per una mitjana arbrada, una vorera arbrada en un costat (sud) i un passeig lateral ampli amb espai per a vianants, bicicletes i espais de descans a l'altre costat (nord).

La segona particularitat de l'actuació és que anirà de la plaça Prat de la Riba a la carretera de Viladordi, amb la qual cosa el tram fins al Decathlon quedarà pendent.