La PAHC proposarà una gran manifestació per exigir multes als grans tenidors

La PAHC Bages proposarà a les plataformes d'afectats per la hipoteca de tot Catalunya que es convoqui una manifestació multitudinària per exigir a l'administració que multi els grans tenidors i les entitats bancàries que no compleixen la llei en matèria d'habitatge. Així ho va anunciar ahir al matí Abderrahman Latrach, pare de tres fills i un quart en camí que tenia prevista per a ahir una nova ordre de desnonament, el qual finalment es va poder aturar.

Una trentena de persones de la PAHC es van concentrar davant l'edifici on viu Latrach, al número 74 del carrer Barcelona de Manresa, per intentar aturar el desnonament. Latrach i la seva família viuen des de fa set anys en un pis propietat de Burés 2001, empresa constructora per a la qual treballava Latrach, i fins fa un any i vuit mesos en pagaven un lloguer, assegura l'afectat. Després de més de quatre anys de contracte, explica que els va arribar un burofax demanant-los que entreguessin les claus i marxessin del pis.

Aquí va començar un periple i un intent frustrat de negociació amb Burés, sempre segons Latrach, que continua a dia d'avui. Aquesta era la sisena vegada que la família rebia una ordre de desnonament, i de fet, el seu va ser el primer cas d'una ordre de desnonament oberta –és a dir, sense una data concreta– dictat pel jutjat de Manresa. L'últim cop, el passat 5 de febrer, la comitiva judicial i els Mossos es van presentar a l'habitatge de l'Abderrahman, custodiat per membres de la PAHC, però el desnonament va acabar aturat i ajornat per al cap d'un mes.

Ahir, a les 12 del migdia, la comitiva es va tornar a presentar a l'habitatge de Latrach. Després de prop d'una hora de negociació amb els integrants de la plataforma i de la mateixa família afectada, el desnonament va quedar ajornat i amb una nova data oberta, a partir de dilluns que ve, fet que va denunciar la PAHC perquè «és una pràctica il·legal segons el Parlament de Catalunya». La nova ordre de desnonament estableix, doncs, que a partir de dilluns vinent, a qualsevol hora i qualsevol dia, poden fer fora de casa Latrach i la seva família sense previ avís.