Alumnes del Guillem Catà i la Joviat, possibles afectats per la cancel·lació de pràctiques en hospitals

Els alumnes que estudien auxiliar d'infermeria a l'institut Guillem Catà de Manresa i a l'escola Joviat es poden quedar sense poder fer pràctiques als centres assistencials de la capital del Bages. El departament d'Educació ha instat, aquest divendres al vespre, als instituts de formació professional que imparteixen títols de grau mig o de grau superior d'àmbit sanitari, a suspendre, fins a nou avís, les pràctiques que els seus estudiants realitzen a hospitals i clíniques.

En el cas de Manresa la mesura afectaria al Guillem Catà, que compta amb una seixantena d'estudiants, i a la Joviat. Els estudiants del Guillem Catà fan pràctiques als centres de referència d'Althaia: l'Hospital de Sant Joan de Déu, Clínica de Sant Josep i Centre Hospitalari. Les direccions del centre han rebut la recomanació aquest mateix divendres al vespre.

A Igualada, l'institut que es pot veure afectat per la directiu d'Ensenyament és el Milà i Fontanals, on s'imparteix el Grau Mitjà de Cures auxiliars d'infermeria i Farmàcia i parafarmàcia, a més del Grau Superior d'Higiene bucodental.

Segons Educació, la mesura s'ha pres d'acord amb la fase actual de contenció de la infecció del coronavirus, i amb la finalitat de facilitar l'activitat assistencial dels professionals sanitaris. La decisió s'ha pres en coordinació amb el departament de Salut.

Segons Educació, des del principi de la declaració de l'alerta internacional pel nou coronavirus, el departament està en contacte permanent amb el Departament de Salut i l'Agència de Salut Púbica de Catalunya. En el marc d'aquesta coordinació, la decisió d'aturar les pràctiques s'actualitzarà d'acord amb l'evolució epidemiològica de la infecció per coronavirus a Catalunya.

Educació ha demanat disculpes pels inconvenients que pugui causar aquesta decisió tenint en compte l'impacte que pot generar en la docència d'aquests estudis.

La UAB suspèn temporalment les pràctiques en clíniques hospitalàries



La Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) també ha suspès temporalment totes les pràctiques clíniques hospitalàries fins a nou avís pel coronavirus. Els centres on es duen a terme aquestes pràctiques són els hospitals barcelonins de la Vall d'Hebron, Sant Pau i el Mar, el Parc Taulí, a Sabadell i el Trias i Pujol, a Badalona (Barcelonès).

Segons ha informat la UAB a través del seu web, la decisió s'ha pres "per tal de facilitar l'activitat dels professionals sanitaris i preservar l'estat de salut dels malalts ingressats als hospitals o en règim ambulatori (CAP), i amb el consens de les adreces hospitalàries, unitats de medicina preventiva i unitats de malalties infeccioses de les respectives unitats docents hospitalàries".

UManresa anuncia l'anul·lació de tres formacions de salut per culpa del coronavirus



El Centre Internacional de Formació Contínua del Campus Manresa de la UVic-UCC (CIFC) ha anul·lat les sessions programades tant per aquest divendres com per dissabte de cursos de curta durada de l'àmbit de la salut. Concretament, l'anul·lació afecta el monogràfic de l'espatlla, i els cursos de control d'hemorràgies i d'articulació temporomandibular (ATM). Ho ha fet seguit les indicacions de Salut lligades a temes de prevenció pel coronavirus.

La intenció del CIFC és recuperar les sessions anul·lades tan aviat les autoritats sanitàries autoritzin a reprendre l'activitat formativa de professionals de la salut. La decisió en relació amb les classes d'altres programes de salut es prendrà a partir de dilluns de la setmana entrant.

UManresa ja va decidir dijous, seguint les recomanacions tant del Departament de Salut com del Ministerio, d'ajornar la celebració de la Jornada del Dia Europeu de la Logopèdia, que s'havia de celebrar demà dissabte i que es reprogramarà per a la propera tardor, tal com ha informat avui aquest diari.

La Jornada de Geriatria del Bages, suspesa



Un altre acte rellevant vinculat a la salut que s'ha vist afectat pel coronavirus és l'onzena edició de la Jornada de Geriatria del Bages, que havia de tenir lloc el proper 26 de març a Manresa, i que ha quedat suspesa per la petició del Departament de Salut de no dur a terme actes on hi participin professionals sanitaris i amb més de cent persones. La cancel·lació de la trobada la va anunciar a través de Twitter Sant Andreu Salut, una de les entitats organitzadores juntament amb la Fundació Althaia i l'Institut Català de la Salut.