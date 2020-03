El primer cas confirmat de coronavirus a Manresa no ha obligat a confinar ningú més

El primer cas de coronavirus confirmat per Salut a Manresa no ha obligat a confinar ni a aïllar ningú més. Això vol dir que la persona afectada no hauria tingut contacte gaire pròxim amb cap persona del seu entorn des del moment que va sospitar que podia estar infectat pel Covid-19. Va ser ell mateix qui va trucar al 061, tal com recomana Salut. No es va desplaçar ni a cap centre hospitalari ni a cap d'assistència primària. Un cop se li van fer les proves, va donar positiu. Té símptomes lleus i rep tractament a domicili (vegeu Regió7 de dijous). S'hauria encomanat en tenir contacte amb un cas positiu de València.

El pacient, de 47 anys, haurà d'estar aïllat 14 dies com a mínim. Salut va informar del cas dimecres. Tenint en compte que la prova pot tardar de 12 a 24 hores, ja hauria passat un o dos dies aïllat, com a mínim. El confinament acabarà passat aquest temps i després que dues mostres donin negatives. Quan es doni el cas Salut Pública ha de valorar si es posa punt final al confinament.



Trucades dos cops al dia



De recollir mostres se n'encarreguen els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM). Qui fa el seguiment diari del pacient, però, són els serveis d'atenció primària de Manresa. Hi mantenen contacte telefònic dos cops al dia com a mínim, matí i tarda, per comprovar temperatura i els símptomes. D'aquesta manera es minimitza la possibilitat de contagi. Si fos necessari, un equip de professionals es desplaçaria al domicili degudament equipats. De moment, no ha calgut. Evoluciona bé. Si el seu estat s'agreugés, s'activarien els recursos necessaris.

La Fundació Althaia i l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central han afirmat que no hi ha motius d'alarma després que s'hagi confirmat el primer cas de coronavirus a la regió central. Segons la responsable del servei al Bages, Berguedà i Solsonès de l'ICS, Raquel Coma, ni ahir ni els darrers dies no hi ha hagut més visites ni a primària ni tampoc al servei d'urgències de Sant Joan de Déu. Va ser una jornada normal.

Segons el cap de la Unitat de Malalties Infeccioses d'Althaia, Rafel Pérez, no cal alarmar-se perquè es tracta d'una malaltia que en més del 80 % dels casos és lleu, i encara més si no hi ha patologies prèvies i cròniques. I també perquè fins ara es treballa en un escenari controlat. «En tots els casos que s'han diagnosticat s'ha localitzat l'antecedent epidemiològic. Això vol dir que les mesures de detecció, confinament, aïllament i localització són efectives. Som en un escenari de contenció». Segons Pérez, en poden aparèixer més casos, però «no hi ha hagut el repunt inesperat que hi va haver a Itàlia, sinó que estem en fase de control i es treballa activament per contenir-lo». Pérez explica que com que es tracta d'un virus nou «probablement té una taxa de transmissibilitat una mica superior a la de la grip estacional normal».



Usuaris que fan consultes



Coma, per la seva banda, ha assegurat que a primària no han detectat que hi hagi més sol·licituds de consultes al metge. «Sí que en les visites ja programades la gent aprofita per demanar els riscos, la gravetat o si hi ha vacuna». Ha insistit que als pacients amb refredats es fa el cribratge. Primer clínicament per saber els símptomes, i també és important si s'ha viatjat a una zona de risc o hi ha hagut contacte estret amb un cas confirmat. Els casos sospitosos es deriven al Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica. Per a Comas, «s'està fent bona feina».