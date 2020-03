Crida del Comitè Feminista de Manresa a participar en la vaga de diumenge

Com ja va explicar aquets diari, el Comitè Feminista de Manresa convoca una jornada de lluita per a aquest diumenge 8 de març, en què s'escau el Dia de la dona treballadora. La jornada, tenint en compte que coincidieix en diumenge, se centrarà en l'àmbit laboral, però també molt especialment en el de les cures i el consum.

L'objctiu és denunciar les males condicions de treball que sovint es produeixen a l'entorn de les feines relacionades amb l'hostaleria. Aquest és un sector especialment precaritzat, amb molts contractes temporals, contractes en frau de llei, manca d'altes a la Seguretat Social i jornades de treball inacabables, entre altres. A més a més, és un sector on es produeixen sovint assetjaments sexuals i discriminacions per raó d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació sexual.

Tot això és el que es vol posar de relleu amb la convocatòria de diumenge al matí, a partir de 2/4 de 12 del migdia, a la plaça Espanya, amb el Xapabars Feminista, on es farà un recorregut per establiments del centre de la ciutat per donar a conèixer aquestes males pràctiques laborals. L'acció és no mixta; només per a dones, bolleres i trans.



Sortida des de la Ben Plantada

A la tarda hi haurà la manifestació mixta, a partir de 2/4 de 7, des de la Ben Plantada. Sota el lema "Ni submises ni precàries. Combatem juntes el patriarcat. Construïm present feminista", el Comitè vol tornar a deixar clar el dret a vaga de totes les dones per denunciar la feminització de la pobresa, la precarietat laboral, el masclisme i la justícia patriarcal, i la necessitat de l'autoorganització col·lectiva per poder-hi fer front.

Des del Comitè es vol que sigui una manifestació lliure de partidismes i recomanen, per tant, que ni les formacions polítiques ni els sindicats portin les seves pròpies pancartes o banderoles.