Fira Barcelona ajorna fins al pròxim setembre la celebració d'Alimentaria

Fira de Barcelona ha decidit ajornar fins al setembre la celebració conjunta dels salons Alimentària i Hostelco, que s'havien de fer del 20 al 23 d'abril al recinte de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, pel coronavirus. «Davant l'actual situació internacional s'ha adoptat aquesta mesura amb l'objectiu de garantir una gran edició per als seus expositors i visitants, procedents de nombrosos països del món», va informar ahir a través d'un comunicat.

Alimentaria és un saló bianual sobre la indústria de l'alimentació que rep uns 150.000 visitants i se celebra junt amb l'Hostelco, la fira de l'equipament per a restauració i hostaleria. L'organització firal preveia que les dues cites deixessin aquest any més de 200 milions d'euros a la ciutat. Així s'afegeix a altres ajornaments i cancel·lacions arreu del món, com la del Mobile World Congress, també a Barcelona.

Els comitès organitzadors d'Alimentaria i d'Hostelco han considerat «convenient» posposar la seva celebració als dies 14, 15, 16 i 17 de setembre per garantir «una gran edició amb les màximes expectatives comercials» i el màxim nombre de visitants i compradors internacionals possibles.

El director de Fira Barcelona, Constantí Serrallonga, va explicar que, tot i que l'espai de contractació estava pràcticament complet, «hem pres aquesta decisió després d'avaluar en profunditat la situació i escoltar el sector, a qui agraïm el suport, amb l'objectiu de garantir el millor desenvolupament d'un esdeveniment tan rellevant, de referència internacional, i després de poder disposar d'altres dates idònies al nostre calendari firal».

Tercera mort a Espanya

El ministeri de Sanitat va confirmar ahir una tercera mort per coronavirus, i més de 260 contagis nous, la major part a la Comunitat de Madrid, Catalunya, País Basc i País Valencià. Va considerar, però, que la incidència continua sent baixa respecte de la de la Xina i altres països europeus, i que per això no és necessari passar de l'actual fase de contenció, va assegurar el ministre, Salvador Illa. «Sanitat és la que anirà indicant la progressió de les diferents fases d'alerta sanitària, si escau». Es manté la de contenció.

El tercer decés ha estat el d'una dona de 99 anys de la Comunitat de Madrid. Com en les altres dues morts, la malalta tenia patologies prèvies. La dona s'estava en una residència on se n'han detectat nou casos més. Es tracta de vuit avis i una auxiliar d'infermeria que hi treballa.