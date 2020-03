L''escape room' solidari d'Althaia arrenca amb pràcticament totes les places exhaurides

L' 'escape room' que estrena aquest divendres l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa comença amb més del 90% de les places disponibles venudes. La iniciativa, solidària, té un doble objectiu: recaptar fons per reformar les àrees d'atenció a infants i joves del centre sanitari, i conscienciar a la ciutadania sobre com un entorn amable pot beneficiar a la salut dels joves pacient. L' 'escape' arrenca aquesta tarda i oferirà sessions el cap de setmana durant tot el dia.

La monja dominicana Sor Lucía Caram, la dissenyadora Miriam Ponsa, el pilot Nani Roma i el cantant Salva Racero, conjuntament amb alguns periodistes, van tastar dijous l' 'escape'. En 'El Misteri de la Dra. Moncunill', els participants, en grups, han de descobrir perquè als nens els hi donen l'alta però al cap de res se'ls ha de tornar a ingressar. Han d'anar superant proves per diferents espais del recinte hospitalari, la majoria d'ells no accessibles per al personal no sanitari. Fins i tot arriben a "operar".

Després d'una hora d'experiència, Sor Lucía, Ponsa, Roma i Racero aplaudien la iniciativa i sobretot la seva finalitat: permetre al centre sanitari gaudir d'unes instal·lacions de referència en l'àmbit de la pediatria i juvenil. "És un projecte pels fills, perquè tots són susceptibles d'haver de passar un temps aquí", subratllava Caram.

L' 'escape' l'ha dissenyat i se'n fa càrrec, de forma totalment altruista, l'empresa lleure Dosmil, dedicada al sector del lleure infantil.



Humanitzar l'espai i la salut



La responsable de la Unitat de Participació i Mecenatge d'Althaia, Antònia Raich, recorda que el projecte s'emmarca en la campanya de mecenatge que impulsa la fundació per reformar les àrees d'atenció a infants i joves. L'objectiu és renovar aquests espais per tal de poder incorporar les metodologies de treball més pioneres, en què el nen sigui el centre de tot el procés i humanitzant els espais per aconseguir que el pas dels infants per l'hospital sigui "una experiència de coneixement i creixement".

La finalitat és que els nens i nenes, quan estan a l'hospital, tinguin la sensació que es troben en un espai amistós, que els doni confiança i sensació de llar i visquin el procés de la manera "menys traumàtica possible". I és que, tal com recorda Raich, "hi ha l'evidència científica de què en espais humanitzats la salut millora més ràpid".

A banda de 'l'escape', al febrer es va fer un espectacle de ballet solidari i un concert. En funció dels fons que es recaptin amb la campanya, que va ampliant les activitats, es duran a terme diferents actuacions al centre sanitari, entre les quals hi ha la remodelació de la Unitat d'Hospitalització de Pediatria i de Neonatologia, l'hospital de dia pediàtric i escola; i l'ambientació dels espais de pediatria, com les sales d'espera i les urgències, entre altres.