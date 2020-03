La PAHC s'instal·la a l'Ajuntament de Manresa per reclamar una solució per a l'Abderrahman

La PAHC Bages ha entrat aquest divendres al matí a l'edifici de l'Ajuntament de Manresa i s'ha instal·lat al hall per reclamar una millora per a l'Abderrahman Latrach i la seva família, que tenen una ordre de desnonament oberta amb data de dilluns vinent i que pot produir-se en qualsevol moment, segons denuncien fonts de l'entitat.

Latrach, pare de tres filles i amb la dona embarassada, viu en un habitatge al carrer Barcelona de Manresa, que és propietat de Burés 2001. Aquest dimecres, una comitiva judicial es va presentar a casa seva amb la sisena ordre de desnonament, però membres de la plataforma i ell mateix van aconseguir un ajornament del desnonament, tal com ja va explicar Regió7.

Avui, una trentena de persones s'han concentrat a la plaça Major convocades per la PAHC i han entrat a l'edifici consistorial, amb algunes demandes que recollim tot seguit:

- Que l'alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, i la directora de l'Agència Catalana de l'Habitatge, Judith Gifreu, responguin a la carta reclamant una solució que l'Abderrahman els va enviar el 19 de febrer mitjançant l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Manresa.

- Que l'ajuntament pressioni per l'aplicació immediata del nou decret llei que obliga a Bures 2001 Sl, propietària del pis de l'Abderraman a fer-li un lloguer social al seu mateix habitatge.

- Que utilitzi el nou decret com per exemple ha fet l'Ajuntament de Barcelona en el cas del Bloc Llavors per multar a Bures 2001 SL per no haver ofert lloguer social a l'Abderraman.

- Que l'Ajuntament prengui partit exigint a jutjats la no aplicació dels Desnonaments oberts, recordant que el parlament de Catalunya s'hi va posicionar en contra i tinguen en compte la violència que suposa per una família amb 3 menors i amb la dona embarassada una situació de màxima vulnerabilitat com es un desnonament amb data oberta.

- Que l'Ajuntament de Manresa denuncii públicament la falta de recursos i el mal funcionament de la mesa d'emergència, que per exemple en el cas de l'Abderrahman que ja porta 6 ordres de desnonament i encara no ha tingut capacitat d'oferir una alternativa habitacional digne per a aquesta família.

- Que d'una vegada per totes l'Ajuntament de la nostra ciutat elabori un pla d'emergència en qüestió d'habitatge i que defensi a les veïnes de la ciutat de l'especulació salvatge a les que estem sotmeses.