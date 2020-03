La programació ignasiana per a aquest 2020 es vesteix de gala

La gala Manresa Batega 2020 va oferir ahir a la nit en una Sala Els Carlins gairebé plena un tastet de la vintena d'activitats programades enguany dins el projecte Manresa 2022, quan s'escaurà mig segle de l'arribada de sant Ignasi a la ciutat. Aquest aniversari cada vegada més proper es vol convertir en una oportunitat per «impulsar la projecció cultural, social i econòmica de la nostra ciutat», va remarcar l'alcalde Valentí Junyent en la benvinguda. Va dir, també, que aquest 2020 «és una prova de foc».

La vetllada va alternar actuacions en directe i vídeos per repassar la programació d'aquest 2020. Mentrestant, en un lateral del teatre, el ninotaire de Regió7, Galdric Sala, va anar fent dibuixos del personatge de sant Ignasi que cada diumenge protagonitza una tira en aquest diari. Entre el públic, hi havia una nombrosa representació de la societat civil manresana.

Albert Tulleuda, gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, va afirmar que la celebració del 2022 ha de «contribuir que Manresa sigui una ciutat per veure i per viure-hi més bé», i el jesuïta Xavier Melloni, membre de la Comissió de Valors Manresa 2022, per «anar a l'origen dels valors», aconseguir la participació de tothom per transformar la ciutat i que sigui quelcom que perduri, que «recordem després dels anys».

Entre d'altres, hi va haver una demostració de bàsquet a l'escenari amb nanos dels clubs d'aquest esport a la ciutat acompanyats pels jugadors del Baxi Ryan Toolson i Pere Tomàs per presentar el 2n Torneig de Bàsquet del Camí Ignasià; l'actuació de Damià Olivella per al cicle Sons del Camí; una lectura de fragments de quatre ponències celebrades al cicle Ignàgora a cura de quatre actrius dels Carlins; una exhibició de BTT a càrrec de l'Escola de Ciclisme de Manresa per promocionar la Ignasiana en BTT i, per acabar, la percussió de Santi Arisa i la dansa de Nàdia Pesarrodona i d'Ariadna Guitart per enunciar el cicle Quinze Vint-i-dos.

A les butaques de la sala, el públic hi va trobar una bossa de roba de color negre amb el logo del Manresa 2022 i els quatre eixos que el protagonitzen (transforma, acull, batega, celebra) i, a l'interior, informació de la programació.