Salut va informar l'Ajuntament que hi havia un positiu

? El departament de Salut va informar dimecres, a través dels comunicats que emet diàriament, que hi havia un cas positiu de coronavirus a Manresa. El mateix dia se'n van confirmar 9 més arreu de Catalunya, la majoria a Barcelona i dos a Girona. Abans que es fes públic, Salut va contactar amb l'Ajuntament de Manresa per informar de la situació. El consistori manresà està en contacte amb les autoritats sanitàries per si cal dur a terme alguna acció concreta, i de moment recomana seguir els consells que ha difós Salut. Tampoc no hi ha hagut consultes de ciutadans sobre el coronavirus al telèfon d'informació 010. Mentrestant, la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) ha decidit suspendre una jornada sobre alteracions en la lectoescriptura que s'havia de celebrar demà al matí amb motiu del Dia Europeu de Logopèdia. S'atén, així, la petició del ministeri de Sanitat i del departament de Salut que s'ajornin congressos, jornades i convencions mèdiques per evitar contagis. Dijous ja es va anunciar la suspensió de l'11a Jornada de Geriatria del Bages, que s'havia de celebrar el 26 de març amb un centenar de participants.