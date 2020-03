UManresa anuncia l'anul·lació de tres formacions de salut per culpa del coronavirus

El Centre Internacional de Formació Contínua del Campus Manresa de la UVic-UCC (CIFC) ha anul·lat les sessions programades tant per avui divendres com per demà dissabte de cursos de curta durada de l'àmbit de la salut. Concretament, l'anul·lació afecta el monogràfic de l'espatlla, i els cursos de control d'hemorràgies i d'articulació temporomandibular (ATM). Ho ha fet seguit les indicacions de Salut lligades a temes de prevenció pel coronavirus.

La intenció del CIFC és recuperar les sessions anul·lades tan aviat les autoritats sanitàries autoritzin a reprendre l'activitat formativa de professionals de la salut. La decisió en relació amb les classes d'altres programes de salut es prendrà a partir de dilluns de la setmana entrant.

UManresa ja va decidir ahir dijous, seguint les recomanacions tant del Departament de Salut com del Ministerio, d'ajornar la celebració de la Jornada del Dia Europeu de la Logopèdia, que s'havia de celebrar demà dissabte i que es reprogramarà per a la propera tardor, tal com ha informat avui aquest diari.

El Departament de Salut de la Generalitat ha aprovat una resolució en la qual determina tot un seguit de mesures preventives per evitar la infecció per coronavirus. Entre aquestes mesures hi ha la suspensió de congressos, seminaris, simposis, jornades, cursos o altra activitat de formació de professionals sanitaris de caràcter presencial. També demana als professionals sanitaris que s'abstinguin d'assistir a congressos, seminaris, simposis, jornades, cursos o a altres activitats formatives de caràcter presencial, tant si es desenvolupa a Catalunya com a d'altres indrets.