El comerç del Barri Antic posa a la venda els estocs però diu que no en treu beneficis

Hi havia preus rebentats i els clients no paraven de remenar la roba que els comerços del nucli històric han tret aquest dissabte al carrer. Els botiguers han participat en una una nova jornada de l'Estocs Fora per intentar de fer net al magatzem. Els comerciants afirmaven que molts clients esperen jornades especials com la d'aquest dissabte per comprar a un preu més assequible i això dificulta treure un bon rendiment de les vendes. Diumenge tindrà lloc un altra iniciativa, el Fora Stocks, i els botigurs vendran el gènere al primer tram del Passeig.

La munió de gent que passejava dissabte a la tarda pel nucli històric i al Guimerà deixava entreveure que era una jornada especial i els comerciants confirmaven que una majoria de clients esperaven els dies d'Estocs Fora per comprar a preus molt rebaixats. Les botigues del carrer del Born, la Plana de l'Om, carrers Nou, Urgell i Sant Miquel van ser les que majoritàriament van respondre a la crida dels l'Associació de Comerciants (UBIC) de Manresa de treure els estocs al carrer. Tot i que la campanya aquest any anava adreçada a tot el sector comercial de la ciutat, s'hi han sumat bàsicament els establiments dels carrers que ja participaven en la iniciativa altres anys.

Corbates a un euro, mocadors de coll a tres i altres peces de roba a 15 euros. Eren algunes de les ofertes que es podien veure dissabte a la Plana de l'Om. «Jo no només tinc gènere de la temporada que ja acabem a preu rebentat, sinó també de la temporada que comencem. I és que nosaltres estem liquidant el que tenim perquè d'aquí a uns mesos tancarem la botiga», explicava Albert Finestres, de la botiga Omm'o. Força clients miraven què oferia, però tot i això el propietari del negoci assegurava que un dels motius pels quals ha d'abaixar la persiana és la dificultat de treure benefici de les vendes. «Avui dia la gent té molta roba a l'armari, però espera a dies especials per comprar. Això, sumat al comerç online, fa que sigui molt difícil mantenir un negoci», afegia. Al costat, Mireia Prat, responsable de la botiga de Miriam Ponsa, en aquest punt cèntric de la ciutat, explicava que la tendència de comprar roba en dies com l'Estocs Fora és cada cop més pronunciada.

Tot i la crida de la UBIC als establiments per treure els estocs al carrer, més enllà de la plaça Sant Domènec poques botigues s'hi van afegir. Al Guimerà només ho van fer cinc i la presidenta dels botiguers d'aquest eix comercial, Neus Uró, explicava que «al carrer hi ha moltes franquícies que no segueixen aquestes iniciatives del comerç local» i esperava que «l'any que ve més establiments s'hi adhereixin».

Per la seva banda, la presidenta de l'entitat comercial, Tània Infante, explicava que, tot i que hi ha botiguers que parlen de les dificultats per rendibilitzar les vendes, «la iniciativa és positiva perquè permet als botigues vendre el que ha sobrat de la temporada i començar millor la propera». També destacava l'afluència de persones que dissabte a la tarda hi havia al centre històric.