ERC guardona l'altruisme de Fina Dordal i L'Olivera

La feina desinteressada de Fina Dordal per les persones grans a través de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, i la de l'associació L'Olivera per les dones afectades per càncer de mama han merescut el premi Maria Casajuana que atorga la secció local d'ERC de Manresa i el Jovent Republicà. Ahir a la tarda es va fer públic el veredicte i dijous vinent, en un sopar a l'Espai Gastronòmic del Kursaal, es farà el lliurament.

La seu d'ERC a Manresa va ser testimoni de l'agraïment de Dordal i d'Elena Martínez, presidenta de L'Olivera. Des de l'any passat, a banda del premi a una persona se'n lliura un altre a una entitat. Curiosament, la premiada aquest 2020 va néixer el mateix any que ho va fer el Maria Casajuana, el 2002.

A la taula de la roda de premsa, juntament amb les guardonades hi havia les membres del jurat Cristina Cruz, regidora de Feminismes i LGTBI, que va presentar el premi recordant que es lliura per «posar en valor la dona lluitadora, treballadora i que, dia a dia, fent un treball de formigueta, ajuda a fer un món millor i una societat millor, moltes vegades amb un treball altruista i solidari»; Mariona Descarrega, secretària de la Dona d'ERC a Manresa, que va llegir el veredicte; Àdria Mazcuñan, secretària de polítiques d'Igualtat d'ERC Bages; Anna Crespo, regidora de Cultura, i els premis Maria Casajuana de l'any passat, Montse Roldán i l'associació Lillium, representada per Conxita Almarcha. També hi van assistir altres membres del jurat.



Les premiades

Dordal va agrair el premi dient que «a Manresa hi ha moltes dones que fan coses molt importants des de l'anonimat» i va recordar la seva etapa a les AMPA. «L'època que anàvem pel carrer amb altaveus perquè volíem el català a les escoles». Martínez va dir que «el premi és un reconeixement a les fundadores de la nostra entitat».

Nascuda a Manlleu el 1943 i «manresana a plena dedicació i satisfacció» quan es van casar amb un manresà, Dordal va fer bona part de la seva carrera professional a Regió7, d'on es va jubilar el 2009. També va fer tasques de voluntariat a diverses residències «per portar-hi alegria». El setembre del 2010 va entrar a la Coordinadora, des d'on treballa perquè la gent gran tingui un envelliment actiu i valent.

Pel que fa a l'associació d'ajuda mútua i lluita contra el càncer de mama L'Olivera, va néixer per acompanyar les dones diagnosticades d'aquesta malaltia en el camí que hi ha entre el diagnòstic i la finalització dels tractaments. Un acompanyament fet per dones que han tingut la malaltia i que, per tant, es poden identificar plenament amb les emocions que senten les persones afectades.

La manresana que dona nom al guardó, Maria Casajuana i Oncins (1912- 2011), va ser una activista social i política d'ideologia republicana i militant històrica d'ERC de Manresa.