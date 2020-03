Els inscrits a la Transèquia a l'avançada són més que mai, amb 3.107 persones

Les inscripcions a la Transèquia d'enguany s'han dividit en tres trams de preus per incentivar que la gent s'hi apuntés a l'avançada i no esperés a fer-ho a darrera hora. Si l'any passat ja hi va haver més gent que no va esperar a inscriure's el mateix dia que se celebrava, enguany encara ho han fet més participants. Fins ahir, segons informació dels organitzadors, el Parc de la Sèquia, s'hi havien apuntat 3.107 persones. Són 500 més que l'any passat. Aleshores ho van fer 600 més que l'any anterior i ja va suposar un rècord.

Laia Muns, coordinadora de la Transèquia, que tindrà lloc demà, explicava ahir que «s'ha inscrit molta més gent en línia», cosa que van demanar quan es va presentar l'edició d'enguany per temes organitzatius. Fins ahir, 2.408 s'hi havien apuntat per fer-la corrent; 578 per fer-la amb bici; 110 corrent i 11 amb handbike.

Les inscripcions del 10 de febrer a l'1 de març tenien el mateix preu que l'any passat. Si s'han fet entre dilluns d'aquesta setmana i avui costen dos euros més i demà en costaran dos més; és a dir, quatre euros més respecte el preu inicial. Es podrà fer la inscripció in situ a l'estació d'autobusos de Manresa i als punts d'inici de cada modalitat: a Balsareny, Sallent, Santpedor i al parc de l'Agulla.

Muns comentava que, si el temps acompanya (la previsió és que ho faci) esperen superar les 5.000 persones; l'any passat van arribar a les 5.364. Destacava alhora els 380 voluntaris que han respost a la crida per ajudar en l'organització de la Transèquia, inclosos els 40 que col·laboraran en la Minitransèquia.

La coincidència amb el dia de la dona farà que l'euro solidari inclòs en el preu de la inscripció es destini al projecte «Caminant cap a la igualtat» del Servei d'Informació i Atenció a les Dones de l'Ajuntament, i que algunes de les activitats que animaran l'arribada dels participants al parc de l'Agulla tinguin contingut feminista.



Mallots i samarretes

D'altra banda, i com a novetat, els transequiaires podran lluir enguany mallots i samarretes de la Transèquia per primera vegada.

Aquest esdeveniment ret homenatge a les persones que entre el 1339 i el 1383 van construir el canal de la Sèquia, que encara avui aporta un gran cabal d'aigua a Manresa. Jove Cambra de Manresa en va iniciar la organització el 1985 i quan va desaparèixer la va cedir a la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia (Parc de la Sèquia), el gener del 2014.

