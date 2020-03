Salut, rialles i misteris a l''escape room' d'Althaia

L'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ha detectat que molts nens i nenes que tenien ingressats i que havien rebut l'alta, reingressen al cap de poc temps. Ha decidit crear un grup d'investigadors per esbrinar-ne la causa. I els investigadors que n'han de treure l'entrellat són els grups que des d'ahir i fins aquest diumenge participen al primer escape room solidari a Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia. És el primer hospital de l'estat que acull, a les seves instal·lacions, una iniciativa d'aquest tipus. Es preveu que hi passin més de 500 persones.

Un grup de professionals del CAP de Sant Joan de Vilatorrada, tot dones, va ser el primer que es va enfrontar a El misteri de la Dra. Moncunill, que és com s'ha batejat l' escape room, ahir a primera hora de la tarda. Darrere seu va ser un degoteig de grups formats per un màxim de 10 persones i que tenen 60 minuts per resoldre els enigmes que se'ls van plantejant. Avui i demà l'escena es repetirà durant tot el dia.



Un inici amb molta marxa

El punt de concentració dels participants és al vestíbul de la planta 0. A partir d'aquí es traslladen a la -4, on hi ha el laboratori, anatomia patològica, direcció, l'àrea de docència, la bugaderia i els vestidors. No és que els participants del joc entrin a cap zona amb activitat assistencial, tampoc no seria possible per no interferir en la feina, però sí que és una àrea exclusiva per als professionals del centre.

Ja al punt de sortida, els jugadors visionen un vídeo on la Dra. Moncunill els planteja el repte i els recomana «flexibilitat i treball en equip». A partir d'aquí, i amb molta marxa, comença la juguesca. Els participants han de resoldre diversos enigmes per anar avançant. Cal estar pendent de tot guiats per la lògica i certa intriga. Quan fa falta, hi ha els monitors que donen un cop de mà perquè els participants se centrin en allò essencial per poder avançar. Els jugadors passen per zones ambientades com a laboratoris, sales de diagnòstics, àrees quirúrgiques i fins i tot fan un salt al passat.

L'equip del CAP de Sant Joan de Vilatorrada va resoldre el misteri en 53 minuts i 22 segons. A la sortida, un vídeo informa els participants sobre el projecte de mecenatge i es pot veure com alumnes dels col·legis Sant Ignasi i de l'Oms i de Prat s'imaginen una àrea de Pediatria.



'Escape room' solidari

L' escape room té com a objectiu recaptar fons per millorar els espais on es presta atenció a infants i joves, i també promoure i donar a conèixer aquest nou projecte de mecenatge d'una forma original. I la fórmula que es va trobar va ser fer el joc d'intriga al mateix hospital, en dependències que no estan obertes al públic en general i degudament ambientades per a l'ocasió. L'activitat s'ha fet conjuntament amb Lleure Dosmil.

El projecte de mecenatge contempla anar executant actuacions per fases en funció de l'evolució de la campanya. És previst la remodelació de la planta de Pediatria, que és a la part històrica de l'Hospital de Sant Joan de Déu i que ha quedat antiga. També Neonatologia, l'escola que hi ha a Althaia per atendre nens i nenes ingressats i l'hospital de dia pediàtric. Les millores també s'estendran a les consultes externes i urgències de Pediatria, i es vol posar en funcionament la ressonància magnètica pediàtrica.

Aquest projecte ja ha permès posar en marxa la unitat d'hospitalització de salut mental infanto-juvenil de la Catalunya Central, que evita ingressos a l'àrea de Barcelona, on s'havien de traslla- dar els casos greus, i també poder ampliar la presència dels Pallapupas.