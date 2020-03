Xerrada al Casal de les Escodines del servei de mediació Enllaç, dimarts

La sala d'actes del Casal de les Escodines acollirà dimarts, a les 7 de la tarda, la primera de les xerrades programades en diversos bar-ris de la ciutat per apropar i fer difusió entre la ciutadania i el món veïnal d'aspectes bàsics sobre convivència i ciutadania. Està coorganitzada per Ajuntament (Servei d'intermediació veïnal i comunitari Enllaç) i l'Associació de Veïns de les Escodines i el seu Pla de Desenvolupament Comunitari. L'abril se'n celebraran dues més als barris de Valldaura (el dimarts 21 d'abril, a 2/4 de 7 de la tarda, a l'espai de la Nostra Llar) i a la Sagrada Família, per concretar.