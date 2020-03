El Dia d'Andalusia posa en valor les reivindicacions de l'autonomisme andalús

La senadora andalusa Pilar González Modino va rebre una petita esbroncada, de part dels representants de formacions de dretes, quan va dir «sigui per Andalusia lliure» a l'hora de prometre el seu càrrec al Senat. González va explicar aquesta anècdota ahir en l'acte institucional del Dia d'Andalusia a Manresa i va ser l'encarregada d'obrir la jornada de celebració amb una xerrada titulada «Andalusia i el dret a decidir» i que se centrava en la importància de les demandes polítiques de l'andalusisme per articular l'estructura territorial de l'estat.

González, d'Adelante Andalucia i vinculada històricament al Partit Andalusista, va explicar que el seu gest i la reacció de senadors de la dreta espanyola va sorprendre els representants nacionalistes de Catalunya i el País Basc, però no a ella. I és que va argumentar com l'aparell de l'Estat ha posat fre històricament a les reivindicacions territorials quan Andalusia ha començat a demanar el mateix estatus polític que Catalunya, el País Basc i Galícia. La senadora va parlar davant una setantena de persones a la sala d'actes del Casino i també hi va participar l'alcalde, Valentí Junyent.

«En la Transició, Andalusia no volia quedar enrere i hi va haver importants protestes», va explicar. Per a la senadora andalusa, el cop d'estat del 23-F i la involució que va significar té lloc quan les formacions andalusistes se sumen a la reivindicació de més autogovern.



Disgust de Cs

A l'acte d'ahir també hi havia representants de Ciutadans (Cs). El diputat manresà al Parlament Antonio Espinosa, que estava entre el públic, va demanar en la ronda de preguntes al president de la Casa Andalusia a Manresa, Paco Bernal, que de cara a l'any vinent l'acte institucional s'organitzi tenint en compte altres sensibilitats polítiques. Bernal va contestar que li agradaria que l'acte fos com «el Pacte d'Antequera», en referència l'acord de bona part dels partits polítics per impulsar l'autonomia andalusa el 1978.