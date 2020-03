Manresa i Berga s'afegeixen avui al Dia de la Dona amb dues manifestacions

Les manifestacions feministes de Manresa i Berga marcaran avui el to reivindicatiu del Dia Internacional de la Dona a la Catalunya Central. S'espera que la manifestació de la capital del Bages sigui massiva després de l'èxit de participació dels dos anys anteriors. Els dos mil manifestants del 2018 i els sis mil de l'any passat van superar les previsions dels organitzadors. La concentració de la capital del Bages començarà a 2/4 de 7 de la tarda a la Bonavista i la de Berga a les 11 del matí a la plaça de Sant Joan.

En la protesta de Manresa, convocada pel Comitè Feminista, té com a lema «Ni submises ni precàries, combatem juntes el patriarcat, construïm el present feminista». L'organització, que no ha fet públic el recorregut, diu que s'hi llegirà un manifest i hi haurà una performance.

«Tot i que esperem que hi hagi participació, nosaltres no fem previsions. I és que el més important és que la consciència feminista s'estengui i tinguin el seu impacte en el dia a dia, més enllà de les xifres de participació de la manifestació», explicava a aquest diari Nora Miralles, membre del Comitè Feminista. Tot i això, l'entitat valora positivament l'èxit obtingut els darrers anys i Miralles afirma que les protestes del 8-M a la ciutat han estat massives «el teixit feminista s'ha fet fort, com ha passat arreu». Tal com ja va passar fa un any, darrere la pancarta principal i a les primeres files de la marxa només hi podrà haver dones i, un cop hagi passat la capçalera, s'hi podran afegir els homes.

L'organització adverteix que vol una manifestació lliure de partidismes i per aquest motiu demana a les formacions polítiques i als sindicats que no portin les seves pancartes ni banderoles.

Pel què fa a Berga, la manifestació començarà a les 11 del matí a la plaça de Sant Joan, que ha estat rebatejada com a plaça de les Dones per Xarxa Bruixes, un col·lectiu feminista de la capital berguedana. La protesta té com a lema «Reivindiquem el valor de les cures».



Vaga de sindicats minoritaris

Aquest any no hi ha una vaga a nivell escala estatal, i a Catalunya la CGT ha estat el sindicat que l'ha convocat oficialment juntament amb IAC i la Intersindical-CSC. Les organitzacions sindicals majoritàries no s'hi han afegit. El fet que aquest any el Dia Internacional de la Dona sigui en diumenge fa difícil preveure si la manifestació d'avui serà tan massiva.

A la capital del Bages hi ha altres actes vinculats al 8-M, a banda de la manifestació. A 2/4 de 12 del matí, el mateix Comitè Feminista ha convocat una acció no mixta que començarà a la plaça Espanya. Es tracta d'un Xapabars Feminista, amb la intenció d'informar de la jornada de vaga, segons l'organització, als establiments que estiguin oberts i donar a conèixer males pràctiques laborals. Al matí hi haurà la col·locació del llaç lila a la façana de l'ajuntament.

La Transèquia, que té lloc avui, també estarà marcat pel Dia Internacional de la Dona. Al parc de l'Agulla aquest matí, teatre de car-rer a càrrec de Projecte Lilith, que interpretarà l'espectacle Tres bodes i un príncep blau. A l'auditori de la Plana de l'Om es projectarà la pel·lícula Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma; i al Voilà hi haurà un concert especial «Música té nom de dona», a càr-rec de Cromàtics.