La Papasseit dona veu a la cultura feta per dones

Les actuacions d'ahir a la Llibreria Papasseit de Manresa van servir per posar en evidència que les dones tenen molt a dir en l'àmbit de la cultura. Poesia i música es van fusionar en l'acte cultural, que va tenir un to reivindicatiu i festiu. Les quaranta persones que van anar a la llibreria manresana van acabar ballant algunes de les melodies que es van posar. La berguedana Laia Malo va recitar versos dels seus poemaris Afollada i Venus Volta. La manresana Marta Marsiñach La Kurda i la barcelonina Marta Flotat Nyest, van oferir cançons de rap i, finalment, Natàlia Lloreta Call me Lloreta, va punxar cançons interpretades per dones des dels anys 20 fins a l'actualitat.