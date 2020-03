Poques dones denuncien quan pateixen assetjament al carrer

Poques dones denuncien els casos d'assetjament al carrer que pateixen sovint i la majoria ni tan sols saben com fer-ho arribar a les autoritats, segons els experts de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que estan estudiant la realitat de l'assetjament al carrer a Madrid, Barcelona i Sevilla. Els experts de la UOC estan col·laborant amb l'ONG Plan International, que el mes de gener va posar en marxa la web Safer Cities for Girls perquè noies d'entre 15 i 25 anys puguin denunciar situacions d'assetjament al carrer a Barcelona, Madrid i Sevilla, analitzant la informació recollida per definir quina és la percepció de seguretat que tenen les dones a les ciutats.

Segons va explicar la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i investigadora responsable de l'aportació de la UOC al projecte, Sílvia Martínez, «poques joves denuncien l'assetjament de carrer que pateixen i, quan volen reportar-ho a les autoritats, no existeixen els mecanismes necessaris».

Per millorar aquesta comunicació, el web permet a les joves marcar en un mapa diferents punts i reportar si són segurs o conflictius. A més, en registrar les ubicacions, poden donar detalls de la seva experiència o indicar si van rebre ajuda quan es van sentir amenaçades.

«Volem promoure solucions perquè les ciutats siguin llocs de tolerància, perquè la societat viu amb preocupant normalitat que les noies siguin assetjades diàriament a l'espai públic. No obstant això, és una qüestió de desigualtat de gènere que afecta directament els seus drets: la seva llibertat i la seva igualtat», afirmava Martínez.