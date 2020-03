Una caminada que fa esfumar reticències entre municipis

? El vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, Josep Alabern, va destacar la participació i implicació en la Transèquia dels cinc municipis que travessa aquest canal medieval, que són Balsareny, Sallent, Sant Fruitós de Bages i finalment Manresa. «Durant cinc segles llargs, Manresa i els municipis pels quals passava la Sèquia no es posaven d'acord. L'aigua els passava per davant de casa però no en podien tocar ni una gota. Això provocava molts aldarulls i molts problemes». Ara, però, «en la Transèquia, la col·laboració dels municipis és total. Els ajuntaments de Balsareny, Sallent, Santpedor i Sant Fruitós estan totalment confabulats amb nosaltres perquè la Transèquia funcioni i funcioni bé». Alabern també va recordar quan ara fa 36 anys des de Jove Cambra van proposar de fer aquesta caminada, en la primera de les quals eren unes dues-centes persones que «ens coneixíem tots», i que des de ja fa molts anys té una participació multitudinària.