L''escape room' benèfic de l'Hospital Sant Joan de Déu atrau 500 persones d'arreu de Catalunya

Prop de 500 persones es van convertir en detectius en l' escape room de misteri de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Una iniciativa pionera, en ser el primer hospital que acull una proposta d'aquest tipus. Tant els responsables del centre sanitari com l'empresa organitzadora de l' escape room, Lleure 2.000, fan una valoració positiva de l'èxit assolit, i és que es va aconseguir omplir totes les sessions. En total hi van anar 49 grups d'arreu de Catalunya, sobretot famílies i grups d'amics.

Encara s'han de quantificar els diners recaptats, però són uns 5.000 euros. L' escape room tenia com a objectiu recaptar fons per millorar els espais on es presta atenció a infants i joves. A la iniciativa, a més, hi van col·laborar alumnes de l'escola de Sant Ignasi i de l'Oms i de Prat.