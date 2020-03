La revolució a la indústria de l'automoció, una carrera de fons que ja ha començat

El cotxe del futur ha fet que les grans marques es comencin a posicionar per no perdre pistonada

El cotxe del futur ha fet que les grans marques es comencin a posicionar per no perdre pistonada neomotor

La indústria de l'automoció és un dels sectors més competitius del món, al capdavant del qual hi ha grans multinacionals que han de fer grans inversions constantment en desenvolupament de nous models, productes, i en innovació, si no volen quedar enrere i ser absorbides per altres empreses competidores.

En aquest sector, en les últimes dues dècades hi ha hagut un gran enfocament cap a la seguretat de les persones, cap a millorar la confortabilitat i cap a una millor eficiència pel que fa al consum.

També hi ha hagut una gran expansió a nous països, especialment a la Xina. En aquest país la fabricació d'automòbils (incloses furgonetes i camions) ha passat de 2 milions d'unitats el 2000 a prop de 30 milions en l'actualitat, el que suposa el 30% del total mundial. És, de llarg, el primer mercat mundial.



Present i futur de l'automoció

Actualment hi ha una revolució en aquest sector que comportarà canvis molt importants. En els propers anys es preveuen els següents impactes:

? Tendència al cotxe elèctric: grans grups com per exemple VW han anunciat que a partir del 2026 tots els nous models seran elèctrics. Algunes marques importants actualment solament desenvolupen models elèctrics. Han sorgit noves marques com Tesla enfocades el 100% a aquest segment. Hi ha una carrera en què cap gran marca vol quedar enrere.

El vehicle elèctric implica la inversió massiva en noves fàbriques o la reconversió de les actuals amb la finalitat d'adaptar-les. També implicarà el tancament de plantes de producció perquè hauran quedat obsoletes.

La reducció d'emissions que s'està promovent en molts països, especialment a la Unió Europea, implica que per assolir aquests nous límits les marques estan desenvolupant models amb gas o híbrids, a part dels models elèctrics.

? Vehicles autònoms. Diversos grans fabricants hi estan apostant, en paral·lel a noves empreses que s'han creat específicament per fabricar i comercialitzar aquest tipus de vehicle. Sembla que d'aquí a pocs anys sortiran alguns models al mercat amb capacitat 100% autònoma.

? Mobilitat. Es preveu un gran increment dels vehicles compartits ( carsharing), en lloc del model actual en què cada persona compra el seu cotxe. Aquest model és molt més eficient energèticament, en infraestructures... En els països desenvolupats es vendran menys vehicles.

Continuarà el creixement en països en desenvolupament, especialment països amb molta població, com Índia, Indonèsia, Pakistan... i certs estats d'Àfrica. Aquests mercats compensaran la baixada de vendes que pot haver-hi en països desenvolupats.



Efectes col·laterals

Els vehicles dominen gran part del paisatge urbà, és una part important de les despeses familiars, i una part important de l'activitat econòmica. Aquest nou model en la automoció suposarà un canvi substancial en el model de ciutat, en les infraestructures, en el subministrament d'energia, i en moltes empreses en què la seva activitat és al voltant del cotxe: concessionaris d'automòbils, pàrquings, gasolineres, tallers de reparació... Hi haurà canvis profunds en els propers anys.

Les empreses han d'adaptar-se a aquesta nova realitat el més aviat possible, no és gens fàcil però s'han d'intentar anticipar a la nova realitat.



Què és Tekniatest?

Tekniatest és una enginyeria fabricant de maquinària a mida per a la fabricació i l'assaig de components. Disposa de dues plantes pròpies de producció: una al polígon de Bufalvent de Manresa i l'altra a Queretaro (Mèxic).

Els nostres valors són: l'orientació al client, la qualitat, la innovació, l'honestedat i la promoció del personal.

Els nostres clients són grans multinacionals del sector de l'automoció, dels Estats Units, Alemanya i Japó. Actualment, exportem el 95% de la nostra activitat, especialment als Estats Units, Mèxic, Xina i l'Europa de l'Est.

L'automoció és un sector molt exigent, on la qualitat es dona per feta i amb una pressió en la millora dels costos. Per contra, també és un sector que inverteix constantment i que permet el creixement i la internacionalització d'empreses com Tekniatest.

L'equip humà està repartit entre Catalunya i Mèxic; el 100% del nostre personal té titulació universitària, majoritàriament en enginyeria. L'edat del personal se situa entre 35 i 45 anys. Comptem amb uns excel·lents professionals, els millors de la seva especialitat, compromesos i amb una gran qualitat humana. El nostre projecte ha de permetre el creixement professional de totes les persones que hi treballen.

Les activitats que desenvolupem són el disseny mecànic, desenvolupament de software, programació de maquinària, gestió de projectes... Des de projectes de petit format fins a instal·lacions mitjanes de producció.



Proporcionar solucions

L'enfocament de Tekniatest passa per proporcionar solucions claus en mà per a la fabricació de components d'alt valor afegit, amb un pes important en els temes de la seguretat, com per exemple direccions elèctriques, centraletes electròniques, mòduls de comunicació... L'alt valor i exigència d'aquests dispositius implica que s'han de verificar al 100% abans de poder-se muntar als vehicles.

Es fa una aposta decidida per la I+D i les noves tecnologies, invertint una part important dels recursos que generem a l'empresa.

El futur de l'empresa passa per estar atenta als canvis que hi ha en el sector de l'automoció i aprofitar les oportunitats que es presenten.

L'esforç diari per desenvolupar solucions innovadores ha de donar resultats en forma de nous productes, diversificació comercial i obertura a nous mercats.