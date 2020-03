S'obre el període d'inscripcions per a la 6a Marxa del Pelegrí

Fins al divendres 17 d'abril es poden fer les inscripcions a la nova edició de la Marxa del Pelegrí, ja sigui on-line, a través de Runedia i els webs manresa2022.cat i manresaturisme.cat, o presencialment a l'Oficina de Turisme de Manresa en el seu horari habitual (de diumenge a dijous, de 10 a 14 h, i els divendres i dissabtes, de 10 a 14 i de 17 a 19 h).

Les tres modalitats del 2020 són: Montserrat 26, que recorre els 26 km de Camí Ignasià entre Montserrat i Manresa; Montserrat 8, una variació que permet fer els 8 km de Montserrat a Sant Cristòfol i tornar a Manresa en autobús, després de visitar la Fira del Montserratí; i Lluvià 15, els 15 km circulars d'Anella Verda que surten i arriben a la plaça Major després de passar per la Torre Lluvià i l'Oller del Mas.

La novetat d'enguany, Montserrat 8, permet les opcions de la modalitat clàssica i escollir entre el transport amb tren i cremallera fins al Monestir o bé anar per compte propi, però redueix la distància recorreguda amb un servei de bus que enllaça amb l'arribada a Manresa, ofert per l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar amb places limitades.

Una altra novetat de la Marxa és que aquest any l'arribada per a les tres modalitats serà al bell mig de la plaça Major, davant l'Ajuntament, després de passar pel Carrer del Balç, meta de les darreres edicions.

Els preus de les inscripcions varien en funció de la modalitat i oscil·len entre els 8 i els 15€ i, un any més, hi ha l'opció de comprar paquets familiars amb descompte, formats per un adult i un menor.

La Marxa del Pelegrí és una de les activitats de l'Eix Batega del projecte Manresa 2022 més consolidades i arriba a la sisena edició ininterrompuda amb una molt bona acollida. L'any passat hi van prendre part 700 persones, la xifra més alta de totes les edicions.

La 6a Marxa del Pelegrí és una activitat impulsada per l'Ajuntament de Manresa, Manresa 2022 i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, que compta amb la complicitat dels ajuntaments per on el passa el darrer tram del Camí Ignasià, d'un centenar de voluntaris i d'un bon nombre d'agents públics i privats de Manresa i la comarca