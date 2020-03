La Transèquia mobilitza 5.500 persones en la seva edició més femenina

La Transèquia va celebrar ahir la seva edició més femenina mobilitzant un total de 5.527 persones, segons van assenyalar els organitzadors de la popular ruta que segueix el canal construït en època medieval i que porta l'aigua del Llobregat des de Balsareny fins a Manresa.

El bon temps dels últims dies i també la previsió favorable ja va fer incrementar les inscripcions a l'avançada fins al nivell més elevat des que el parc de la Sèquia es va fer càrrec de la seva organització ara fa set anys, segons explicava la seva directora, Laia Muns. Ella mateixa afegia que poder treballar amb aquesta previsió «ens facilita molt la feina». I ahir, el bon temps que feia va acabar d'ajudar també per assolir una participació encara més elevada que la de l'any passat. I és que malgrat l'ambient fred que hi havia a primera hora del matí, al llarg de la jornada el sol va anar escalfant l'ambient fins a arribar a un autèntic migdia de primavera en el qual per a molts sobraven jaquetes i fins i tot s'estava còmode amb samarreta de màniga curta.

Dels participants en la ruta, n'hi va haver 3.541 que la van fer a peu. I d'aquests, un total de 1.727 van fer tot el recorregut, des de Balsareny fins al parc de l'Agulla. N'hi va haver 878 que van sortir des de Sallent i finalment 936 que tot caminant van fer el tram entre Santpedor i el parc de l'Agulla. Abans que ells, però, n'hi va haver 149 que van sortir corrent, tots de Balsareny. El més ràpid va ser Joan Piqué, que una hora i mitja després de la sortida ja s'havia plantat al parc de l'Agulla. El segon d'arribar va ser Jordi Rial, que segons el registre de l'organització va arribar al parc tan sols un segon més tard que Piqué.

Una altra de les modalitats clàssiques per fer la Transèquia és en bicicleta, i enguany ha estat l'opció escollida per poc més d'un miler de persones. Com en el cas dels caminants, la majoria, un total de 410, van sortir des de Balsareny, però n'hi va haver 289 que es van afegir a la ruta al seu pas per Sallent i finalment 347 ciclistes van van començar a pedalar a Santpedor. Aquest mateix tram, el de Santpedor a Manresa, va ser el que van recórrer les 11 persones que van fer la Transèquia en handbike.

Ja al parc de l'Agulla, uns 400 infants van gaudir de les nombroses activitats proposades en el marc de la Ministransèquia. També al parc de l'Agulla és on els transequiaires feien el seu últim avituallament a base d'un plat de cigrons amb botifarra i maduixes. Tot seguit, estampaven un segell a la mà dels participants que certificava el seu pas per aquest últim control i que havien culminat la 36a edició de la Transèquia. Al llarg de recorregut, els participants també van disposar de diferents avituallaments. A Balsareny hi havia l'habitual esmorzar a base de pa amb botifarra i al llarg del recorregut se'ls van anar lliurant diferents peces de fruita, iogurts, sucs i brioixeria per poder mantenir les forces fins a arribar a Manresa.

A més, un cop ja al parc de l'Agulla però just abans de passar pel darrer avituallament, un marc de fotos esperava els participants i allà ja hi havia una picada d'ullet al dia de la dona. En un dels extrems del marc hi havia el símbol de la dona, un símbol que també era en el fons de les xapes que es van repartir entre els participants. A més, les xapes eren de colors diferents per identificar, d'aquesta manera, el punt de sortida de cadascun dels participants.

Posant èmfasi també en el Dia de la Dona, la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo, va recordar el projecte al qual es destina l'euro solidari que s'incloïa en el tiquet de participació a la Transèquia. Els fons es destinen a un programa del Servei d'Informació i Antenció a la Dona (SIAD) de Manresa per tal de realitzar tallers a nois d'entre 14 i 18 anys per prevenir comportaments i violències masclistes.

A banda dels participants en la Transèquia, Muns recordava que dimarts passat encara van haver de fer una crida perquè no hi havia prou voluntaris. Finalment han estat 380, la majoria dones, i Muns els agraïa a tots la tasca que han realitzat per fer possible la Transèquia.

En el balanç d'aquesta edició de la Transèquia també va intervenir l'alcalde Valentí Junyent, que va remarcar la bona organització i va felicitar els participants, voluntaris i entitats col·laboradores per fer possible l'esdeveniment. També va destacar «l'harmonia» entre els municipis per on transcorre la Sèquia tot recordant que «la gent no entén de fronteres de termes municipals» i que «vol sentir i sent seva la Sèquia i la Transèquia».



Punt final a les Festes de la Llum

D'altra banda, tant l'alcalde Junyent com la regidora Crespo van recordar que la Transèquia tanca els actes del programa de les Festes de la Llum, després que el cap de setmana passat se celebrés la Fira de l'Aixada. Per a Anna Crespo, «no hi pot haver un millor colofó» que la Transèquia, i va fer un balanç positiu d'aquesta edició de les festes, que ha estat administrada per les Dones Emprenedors i Innovadores de Manresa (DEIM), que «avui ja es poden felicitar del tot».