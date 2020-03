Tres mil persones clamen a Manresa contra el masclisme en la manifestació del 8-M

La lluita feminista va omplir els carrers de Manresa ahir a la tarda amb la manifestació del Dia Internacional de la Dona. Unes 3.000 persones van secundar la convocatòria, segons la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, una xifra que el Comitè Feminista, l'entitat organitzadora, va elevar fins a 7.000 un cop acabada la marxa reivindicativa.

Les pancartes amb frases contra la violència de gènere, les proclames antimasclistes i les banderes liles van protagonitzar una manifestació en què majoritàriament hi havia dones, però en la qual també van participar molts homes. Enmig de la marxa es veien molts grups d'amigues i també famílies amb nens.

El tret de sortida de la marxa reivindicativa va ser a la Bonavista a les 7 de la tarda. Mitja hora abans hi anaven arribant moltes persones i ja llavors tot feia presagiar que seria una manifestació molt concorreguda. S'hi van poder veure algunes cares conegudes del Bages, com l'alcaldessa de Castellbell, la socialista Montserrat Badia, la de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, i regidores de l'Ajuntament de Manresa. L'organització havia demanat que els partits polítics no hi portessin pancartes pròpies de les formacions, i així va ser, perquè la marea de cartells era de cartró, i clarament havien estat elaborats per les mateixes manifestants. «El sexisme és una malaltia de transmissió social», «vull ser lliure, no valenta», o «dona i musulmana, doble discriminació» eren algunes de les frases que s'hi podien llegir.

Abans que la manifestació fes les primeres passes, dones de la colla castellera Tirallongues van fer un pilar i l'enxaneta va mostrar un fulard de color lila, un gest que va rebre l'ovació dels assistents. La capçalera estava integrada per dones que portaven una pancarta en què es podia llegir «Ni submises ni precàries», i era mixta un cop passaven les participants que eren al davant de la munió de gent. «Els carrers seran sempre feministes» o «la nit és nostra, cap agressió sense resposta», van ser algunes de les proclames que s'hi van escoltar.

La manifestació va transcórrer sense incidències i no es van repetir les càrregues policials de fa un any, quan els Mossos d'Esquadra van actuar després que unes manifestants tiressin pintura a la comissaria de la Policia Nacional. Ahir, de fet, furgonetes dels Mossos d'Esquadra van impedir que la manifestació es desplacés cap als carrers que porten a les dependències policials. L'altre focus d'atenció eren els jutjats. Unes altres furgonetes dels Mossos barraven el pas al carrer Alfons XII i per tant la marxa forçosament es va haver de desviar cap al carrer Sant Miquel.

La manifestació es va acabar a la plaça Major, on hi va haver una performance. Unes dones portaven unes caixes a l'esquena, com si fos una càrrega molt pesada, en la qual hi havia escrites paraules com «patriarcat», «maternitat obligatòria» i «terror sexual». Un cop les van deixar a terra, van calar-hi foc, simbolitzant d'aquesta manera que la lluita feminista està aconseguint eliminar aquestes xacres socials.